Los sistemas de envasado aséptico cobran protagonismo en el mercado panameño al garantizar la inocuidad y el valor nutricional de los productos lácteos en comunidades sin refrigeración constante.
Tecnologías de conservación de larga vida facilitan el acceso a la leche segura en Panamá
• En el marco de la Lechetón 20-30, se destaca el impacto de los envases que protegen los alimentos perecederos durante el transporte y almacenamiento en regiones vulnerables.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En la República de Panamá, donde persisten zonas alejadas y regiones con acceso limitado a sistemas de refrigeración constante, la distribución de productos altamente perecederos como la leche se mantiene como uno de los desafíos menos visibles dentro de la seguridad alimentaria. Este panorama adquiere mayor vigencia en medio de una discusión creciente sobre la inocuidad, la conservación y los estándares de calidad de los suministros. En la actualidad, el enfoque sectorial trasciende el incremento de los niveles de producción, concentrándose en las metodologías idóneas para asegurar que los nutrientes mantengan sus propiedades esenciales durante las etapas de transporte, acopio y distribución final. Ante este escenario, las tecnologías de conservación de larga vida adquieren un rol protagónico debido a su facultad para facilitar el ingreso de alimentos seguros a los hogares sin requerir una dependencia absoluta de la cadena de frío.
Desafíos logísticos y protección de nutrientes
El líder de comunicación para Tetra Pak Centroamérica y el Caribe, Bruno Basile, explicó que los debates sobre seguridad alimentaria suelen enfocarse en la fase de producción, omitiendo el reto de resguardar los insumos hasta el momento de su consumo. Basile puntualizó que este tipo de innovaciones técnicas posibilita que bienes como la leche logren preservarse por un período de varios meses antes de su apertura, resguardando sus características fisicoquímicas y su calidad general sin la incorporación de sustancias conservantes ni el uso de refrigeración previa. El impacto derivado de estas herramientas se incrementa en la ejecución de iniciativas de asistencia social, programas públicos de nutrición y áreas geográficas cuyas condiciones de infraestructura dificultan el control permanente de las temperaturas.
Bajo este marco operativo, la empresa Tetra Pak oficializó su participación en la Lechetón 20-30 de Panamá, una actividad benéfica organizada por el Club Activo 20-30 que para la presente edición tiene como meta la recolección de 25,000 litros de leche entre los días 30 y 31 de mayo, con el propósito de abastecer a la población en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en diferentes provincias del territorio nacional. Más allá de las recaudaciones, la dinámica expone la necesidad estructural de diseñar canales eficaces para que los alimentos básicos arriben de forma segura a los consumidores desfavorecidos.
Características de los envases y sostenibilidad económica
La organización del evento determinó que los aportes de los ciudadanos deben entregarse en envases de Tetra Pak. La justificación técnica responde a que los sistemas de envasado aséptico de estos recipientes poseen la capacidad estructural de aislar el contenido de agentes externos durante las maniobras de traslado y almacenamiento, resultando eficientes en entornos donde la infraestructura eléctrica o de refrigeración es deficiente.
Adicionalmente a las funciones de preservación de alimentos, la composición estructural de los envases emplea principalmente cartón recolectado de fuentes debidamente certificadas por el Forest Stewardship Council (FSC®) y otros orígenes controlados. Los materiales utilizados cuentan con propiedades que permiten su posterior reciclaje para la fabricación de nuevos artículos e insumos industriales, promoviendo el desarrollo de modelos sustentados en la economía circular. En una coyuntura donde las redes de suministro de alimentos experimentan presiones para certificar la inocuidad, el acceso general y la eficiencia en la gestión logística, los mecanismos asépticos surgen como una opción tecnológica viable para la distribución segura de mercancías distantes de las principales áreas urbanas.
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