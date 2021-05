Teléfono Cat® S62 Pro contribuye a mejorar la eficiencia en las fincas de producción porcina

• Cámara Térmica del dispositivo permite observar de forma rápida las zonas de calor para los lechones en la maternidad y destete

(25/May/2021 – web) Centroamérica.- Bullitt Group, el licenciatario global de los teléfonos Cat®, destacó que el modelo S62 Pro se puede utilizar como una herramienta de trabajo sumamente útil en las fincas de producción porcina gracias a que el dispositivo posee una cámara térmica que, entre otras ventajas, permite observar de forma rápida las zonas de calor para los lechones en la maternidad y el destete.

La cámara del Cat®S62 Pro puede usarse en las explotaciones porcinas como una tecnología de punta con el fin de implementar un sistema de control ambiental para que los productores puedan monitorear los avances genéticos, sanitarios y nutricionales de los animales con datos en tiempo real.

Cecilia Poveda, Directora de Mercadeo de Bullitt Group para Latino América, manifestó que “este modelo es perfecto para el trabajo en el campo agropecuario, porque la cámara térmica permite tomar decisiones de inmediato. En caso de que se detecte alguna anomalía en las granjas porcinas con el consecuente ahorro de recursos económicos y menor tiempo para remediar cualquier problema”.

De acuerdo con cifras oficiales de la Cámara Costarricense de Porcicultores (CAPOROC), con base en información de la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2019, en el caso de ese país el hato porcino se componía de 442 mil 082 animales la mayor cantidad de ellos en la Provincia de Alajuela.

Además, esas mismas fuentes señalan que entre los años 2019 y 2020 la producción porcina creció un 8,8 por ciento. Cifras del Banco Central de Costa Rica (2017) indicaban que este sector aportaba un 2,32 por ciento del Producto Interno Bruto Agropecuario y generaba 2 032 empleos directos.

Mucha ayuda

El uso de la cámara térmica del Cat® S62 Pro en la producción de cerdos permite:

•Detectar infiltraciones de aire (frío o caliente) en edificios con sistemas de control ambiental con presión negativa es fundamental y gracias a la toma de imágenes termográficas resulta muy sencillo.

•Posibilita detectar de forma temprana obstrucciones, fallas de montajes y fallas de regulación en los paneles evaporativos.

•Observar la calidad constructiva y homogeneidad en la cubierta de los galerones, pudiendo diagnosticar puentes térmicos.

•Descubrir aislamientos térmicos deficientes que en verano provocarán un aumento de temperatura y en invierno presentarán zonas de condensación.

•Registrar la temperatura de los equipos para evitar futuras reparaciones y perdidas de eficiencia.

•Localizar fallas en la instalación eléctrica.

Con la alarma isotérmica del Cat®S62 Pro permite se puede monitorizar un rango de temperatura personalizado (entre -20ºC y +400ºC) y agregar alarmas para avisar al usuario cuando algo aparece dentro de ese rango, un aspecto enormemente útil cuando se busca que la maquinaria alcance una temperatura específica, se detecta una temperatura inusualmente elevada.

Por primera vez, tanto profesionales como consumidores tienen acceso al procesamiento de imágenes VividIR™ de FLIR Systems que provee una imagen mejorada, más nítida y de mejor resolución; al MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) que permite la superposición de detalles lineales de la cámara visual con intensidad variable y a tecnologías de mezcla ‘Visible-to-thermal’ integradas en el celular.

