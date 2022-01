Televisores QLED y Lifestyle 2022 de Samsung reciben certificaciones por confort visual, seguridad y precisión de color

(21/Ene/2022 – web) Seúl, Corea.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que sus televisores QLED y Lifestyle 2022 fueron reconocidos por los principales institutos mundiales de certificación de seguridad ocular y tecnología del color. La noticia llega cuando la compañía recientemente anunció sus televisores QLED y Lifestyle más nuevos en CES 2022, la feria tecnológica internacional más importante del año.

Los televisores Samsung Lifestyle 2022 obtuvieron la Certificación «Eye Care» de Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) en Alemania, una de las asociaciones técnico-científicas más grandes de Europa con más de 36 mil miembros. Este aval se aplica a los modelos de TV Lifestyle 2022 de Samsung, incluidos The Frame, The Serif y The Sero. Las pantallas se evalúan en varias categorías, que incluyen «Seguridad», «Suave para los ojos», nivel de parpadeo, uniformidad y fidelidad de color.

Se evaluó la seguridad de los nuevos televisores Lifestyle frente a la emisión de luz azul y los niveles de inhibición de la melatonina según un método de clasificación de peligro de luz establecido por la International Electrotechnical Commission (IEC). Los televisores Lifestyle 2022 de Samsung cumplen con los estándares de IEC para el parpadeo de la pantalla, lo que puede causar fatiga ocular o dolor de cabeza a los espectadores. También han sido reconocidos por su excelencia en la fidelidad del color y la uniformidad de la calidad de la imagen, elementos que contribuyen al nivel de comodidad de los ojos mientras la persona ve televisión.

Los televisores[1] Lifestyle 2022 de Samsung también han sido verificados como ‘Glare-Free’ por Underwriters Laboratories (UL), una empresa independiente líder en ciencias de la seguridad. La verificación de UL valida la afirmación ‘Glare-Free’ mediante la evaluación de los productos según el estándar de prueba Unified Glare Rating (UGR) establecido por la International Commission on Illumination (CIE). Los nuevos modelos de televisores Lifestyle de Samsung utilizan una nueva pantalla Matte Display con propiedades antideslumbramiento, antirreflejos y antihuellas para brindar el brillo óptimo y la mejor calidad de imagen sin reflejos.

Específicamente se evaluaron los siguientes factores del deslumbramiento:

• Brillo reflejado (Reflected Glare), que determina si los objetos en una pantalla de TV son visibles incluso cuando la luz externa se refleja en la superficie

• Brillo molesto (Discomfort Glare), que determina si la pantalla de un televisor es demasiado brillante

• Discapacidad de brillo (Discomfort Glare), que determina si la pantalla de un televisor es demasiado brillante cuando se mira televisión en una habitación oscura

Estas evaluaciones de deslumbramiento se calcularon en función de los resultados de las pruebas de ver televisión tanto en 300 lux, que es equivalente a un entorno laboral muy iluminado, como en 70 lux, que suele ser el valor para un entorno laboral con poca luz.

Además, todos los nuevos modelos QLED 2022 de Samsung han recibido la primera certificación ‘Pantone Validated’ del mundo de Pantone, la marca mundialmente famosa en la industria global del color y creadora del Pantone Matching System (PMS).

Estos modelos que reciben este reconocimiento de Pantone incluyen los 20 modelos recién lanzados: 15 televisores QLED en 4K y 8K y cinco monitores. La línea de televisores QLED 2022 de Samsung ha sido reconocida por su expresión precisa de 2030 colores Pantone y 110 tonos de piel recientemente agregados.

«A medida que los televisores se convierten más en un hub de entretenimiento en el hogar, existe una mayor demanda de pantallas con una calidad de imagen de primer nivel que minimicen la fatiga visual», dijo Seokwoo Yong, Vicepresidente Ejecutivo y Líder del Equipo de I&D de Negocios de Pantallas Visuales de Samsung Electronics. «Este reconocimiento de los principales institutos mundiales valida nuestra tecnología que ofrece las mejores imágenes de su clase junto con la experiencia de visualización más cómoda».

Vía Prismgrp

Referencia

Aplicable a los televisores Lifestyle 2022 de Samsung que consisten en The Frame, The Serif y The Sero.