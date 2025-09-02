Kaspersky advierte sobre los peligros del reconocimiento facial y el robo de identidad

El 62% de los guatemaltecos teme al reconocimiento facial , según un estudio de Kaspersky

Un estudio de Kaspersky revela el creciente temor al reconocimiento facial en Centroamérica, destacando el riesgo permanente de suplantación de identidad por la imposibilidad de restablecer los datos robados.

Mientras el uso de la biometría aumenta, la preocupación por la seguridad se dispara: Kaspersky emite una guía con recomendaciones para proteger los datos biométricos de usuarios y empresas.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Una gran parte de la población centroamericana muestra preocupación por el uso de tecnologías como el reconocimiento facial. Un estudio reciente de Kaspersky revela que más de la mitad de los habitantes de la región teme que sus datos biométricos sean comprometidos, lo que incrementa el riesgo de suplantación de identidad. El temor principal se basa en la imposibilidad de restablecer esta información si es robada, a diferencia de lo que ocurre con una contraseña.

El uso de datos biométricos —como las huellas dactilares, el rostro, el iris o la voz— es cada vez más común en trámites oficiales y accesos a servicios. Sin embargo, su vulnerabilidad es real. Datos de Kaspersky indican que el 14% de los latinoamericanos ya ha sufrido el robo de su identidad, y el 37% de las computadoras que manejan datos biométricos han sido blanco de intentos de infección con malware. Además, los expertos advierten que los ciberdelincuentes están usando inteligencia artificial para falsificar estas características únicas.

María Isabel Manjarrez, investigadora de Kaspersky, explica que esta desconfianza está justificada. En Centroamérica, un 62% de la población de Guatemala, un 61% de Panamá y un 52% de Costa Rica teme al reconocimiento facial. La experta enfatiza que la clave no es temer a la tecnología, sino asegurar que tanto usuarios como organizaciones protejan estos datos de forma adecuada.

Para ello, Kaspersky ha elaborado una guía de seguridad con recomendaciones para ambos grupos. Para los usuarios, las pautas incluyen informarse antes de compartir datos, evitar plataformas no verificadas, activar la autenticación multifactor y usar soluciones de ciberseguridad confiables. En el caso de las organizaciones, se aconseja minimizar la exposición de los sistemas biométricos a internet, capacitar al personal en ciberseguridad, realizar auditorías periódicas y ser transparentes con los usuarios sobre el manejo de su información.