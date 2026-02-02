Estrategias digitales para San Valentín 2026: Cómo conectar con audiencias selectivas

San Valentín 2026 proyecta un dominio del comercio electrónico en América Latina

• El segmento de entre 25 y 40 años se consolida como el principal motor de consumo para San Valentín 2026 en la región latinoamericana.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La festividad de San Valentín 2026 se perfila como un hito crítico para el comercio en América Latina, impulsado por una evolución en los hábitos de consumo y una digitalización acelerada. EXTE, empresa líder en tecnología publicitaria que combina creatividad y medios, ha presentado una guía estratégica basada en tecnología contextual avanzada para que las marcas logren una conexión efectiva con sus audiencias. El informe destaca que el éxito en esta temporada no dependerá únicamente del mensaje publicitario, sino de la relevancia del entorno donde este se despliega.

Según las proyecciones para este año, el escenario comercial ha trascendido el romanticismo tradicional. El concepto de la celebración se ha diversificado hacia áreas como el autocuidado, la amistad y las experiencias compartidas, lo que abre un espectro más amplio de oportunidades para diversos sectores económicos.

El nuevo perfil de consumo digital

Para este ciclo de San Valentín 2026, se estima que el 60 % de las transacciones totales vinculadas a la fecha se realizarán a través de plataformas online. El gasto promedio por persona se sitúa en los 55 USD, lo que representa un flujo económico significativo para el ecosistema digital regional. Los datos demográficos identifican al grupo etario de entre 25 y 40 años como el segmento más activo y con mayor intención de gasto, posicionándose como el motor principal de la demanda durante la temporada.

Esta tendencia hacia lo digital exige que las marcas optimicen sus puntos de contacto a lo largo de todo el proceso de compra. En este sentido, Rossana Peragallo, Country Manager de EXTE en Chile, señala que el gran desafío actual es la competencia por la atención. «El diferencial está en entender cuándo y dónde comunicar para que cada mensaje resulte relevante y genere impacto real», afirma la directiva.

Tecnología contextual y relevancia editorial

Ante un consumidor cada vez más selectivo, la publicidad contextual emerge como la herramienta estratégica por excelencia. Mediante el uso de inteligencia artificial a través de la plataforma EXTE ai, las marcas pueden ubicarse junto a contenidos editoriales de alta calidad que coincidan con los intereses del usuario. La estrategia se centra en la creación de «territorios contextuales» específicos, tales como bienestar, tecnología, regalos personalizados, experiencias y conveniencia.

Complementando esta tecnología, EXTE Studio desarrolla formatos digitales premium que buscan integrar la publicidad de manera orgánica y menos intrusiva. Irmgard Alcalá, Country Manager de EXTE en México, concluye que el objetivo para San Valentín 2026 es transformar la fecha en una oportunidad para construir vínculos significativos en un mercado cada vez más exigente, garantizando resultados medibles y una diferenciación clara frente a la competencia.

