The Sandbox se lanza en Bitfinex como token del mundo virtual que abre las posibilidades del metaverso

(5/May/2022 – web) Road Town, Islas Vírgenes Británicas.- Bitfinex ( https://www.bitfinex.com /), una plataforma de trading de tokens digitales de última generación, anunció que está listando nuevos mercados para The Sandbox (SAND), un mundo virtual basado en blockchain.

Construido sobre la red Ethereum, SAND permite a los usuarios explorar y comprar terrenos virtuales, forjando una presencia en el metaverso 3D. Los depósitos y trading de SAND se abrirán en mayo e incluirán dólares estadounidenses (USD) y Tether Tokens (USDt).

«Estamos encantados de dar la bienvenida a The Sandbox a nuestro floreciente ecosistema de tokens digitales», dijo Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex. «Tokens como The Sandbox tienen como objetivo impulsar la utilidad y el compromiso en el metaverso, y ofrecen un potencial considerable para el crecimiento de los usuarios».

«Estamos contentos de que los tokens SAND estén disponibles en el intercambio de Bitfinex para llegar a un público aún más amplio y educarlo en las posibilidades que ofrece el metaverso abierto», dijo Sebastien Borget, COO y cofundador de The Sandbox.

The Sandbox es un mundo virtual donde los jugadores pueden construir, poseer y monetizar sus experiencias. Más conocida por The Sandbox (2011) y The Sandbox Evolution (2016), que en conjunto generaron 40 millones de descargas en las tiendas de Android y iOS de Apple, la plataforma se trasladó al blockchain en 2018. Ahora, en 2022, el mundo virtual tiene más de dos millones de usuarios registrados y está trabajando con una variedad de marcas como Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, Zepeto y CryptoKitties para construir su propia tierra virtual.

El grupo de investigación Gartner nombró recientemente al metaverso como una de las cinco principales tendencias y tecnologías emergentes para 2022 y concluyó que: «El metaverso es la próxima etapa evolutiva de Internet», aunque se encuentra en una fase temprana de su desarrollo. «Esperamos que la transición hacia el metaverso sea tan significativa como la del analógico al digital», dijo Gartner

Para acceder a SAND en Bitfinex, los usuarios pueden visitar https://www.bitfinex.com/

Vía IKIGAI