Adquisición estratégica: Topaz fortalece su liderazgo en pagos instantáneos y proyecta su expansión a Panamá

Pagos Instantáneos en Latinoamérica: Topaz adquiere unidad en Colombia y se expande en la región

La transformación digital en la región se acelera: Topaz, líder en soluciones financieras, adquiere una unidad de pagos en Colombia para reforzar su plataforma de pagos instantáneos y expandirse a nuevos mercados como Panamá.

Una adquisición clave en el ecosistema financiero. Topaz refuerza su capacidad de procesar millones de pagos mensuales, con el objetivo de llevar la eficiencia y la inclusión de los pagos instantáneos a más países.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La transformación digital del sistema financiero en Latinoamérica avanza a gran velocidad, y los pagos instantáneos se han convertido en una de las tendencias más relevantes para consumidores y empresas. En este contexto, Topaz, la compañía líder en soluciones financieras digitales del Grupo Stefanini, anunció una nueva adquisición estratégica: la unidad de negocios de pagos de Valid en Colombia por 7 millones de dólares. Este movimiento busca reforzar su capacidad de ofrecer transacciones seguras, inmediatas y disponibles las 24 horas del día.

Conoce los desafíos de seguridad que enfrentan las empresas en su proceso de digitalización: Ciberseguridad en la transformación digital: Un desafío crítico para las empresas industriales

Los pagos instantáneos facilitan las transferencias electrónicas de fondos entre cuentas bancarias en cuestión de segundos, con confirmación inmediata y disponibilidad permanente. Este modelo, que ha demostrado su éxito en mercados como Brasil con el sistema Pix, genera un cambio significativo en la forma en que personas y empresas gestionan sus recursos, optimizando la eficiencia y el flujo de caja.

Con esta adquisición, Topaz incorpora una operación que procesa más de 3 millones de pagos mensuales, lo que fortalece su plataforma y le permite proyectar su experiencia en la región. Según Jorge Iglesias, CEO de la compañía, esta integración les permitirá «acelerar la adopción de pagos inmediatos en la región y proyectar nuestra experiencia a nuevos mercados como El Salvador, México, Perú y Panamá, contribuyendo a un sistema financiero más inclusivo y competitivo».

Descubre por qué la confianza es vital para mitigar riesgos en la era digital: Ciberseguridad y confianza en el sistema financiero: el desafío de 2025

Topaz considera a Panamá un mercado estratégico para expandir su oferta de soluciones interoperables, diseñadas para fortalecer la inclusión financiera y la eficiencia operativa en una economía cada vez más digitalizada. El compromiso de la compañía es claro: desarrollar una infraestructura que permita transacciones seguras, rápidas y accesibles, sin importar la hora o el lugar.