Adquisición estratégica: Topaz fortalece su liderazgo en pagos instantáneos y proyecta su expansión a Panamá

Con una inversión de 7 millones de dólares, Topaz consolida su liderazgo en la modernización financiera. La compra estratégica de la unidad de pagos de Valid en Colombia le permite impulsar la adopción de transferencias seguras y en tiempo real.
Pagos Instantáneos en Latinoamérica: Topaz adquiere unidad en Colombia y se expande en la región
La transformación digital en la región se acelera: Topaz, líder en soluciones financieras, adquiere una unidad de pagos en Colombia para reforzar su plataforma de pagos instantáneos y expandirse a nuevos mercados como Panamá.
Una adquisición clave en el ecosistema financiero. Topaz refuerza su capacidad de procesar millones de pagos mensuales, con el objetivo de llevar la eficiencia y la inclusión de los pagos instantáneos a más países.
(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La transformación digital del sistema financiero en Latinoamérica avanza a gran velocidad, y los pagos instantáneos se han convertido en una de las tendencias más relevantes para consumidores y empresas. En este contexto, Topaz, la compañía líder en soluciones financieras digitales del Grupo Stefanini, anunció una nueva adquisición estratégica: la unidad de negocios de pagos de Valid en Colombia por 7 millones de dólares. Este movimiento busca reforzar su capacidad de ofrecer transacciones seguras, inmediatas y disponibles las 24 horas del día.
Los pagos instantáneos facilitan las transferencias electrónicas de fondos entre cuentas bancarias en cuestión de segundos, con confirmación inmediata y disponibilidad permanente. Este modelo, que ha demostrado su éxito en mercados como Brasil con el sistema Pix, genera un cambio significativo en la forma en que personas y empresas gestionan sus recursos, optimizando la eficiencia y el flujo de caja.
Con esta adquisición, Topaz incorpora una operación que procesa más de 3 millones de pagos mensuales, lo que fortalece su plataforma y le permite proyectar su experiencia en la región. Según Jorge Iglesias, CEO de la compañía, esta integración les permitirá «acelerar la adopción de pagos inmediatos en la región y proyectar nuestra experiencia a nuevos mercados como El Salvador, México, Perú y Panamá, contribuyendo a un sistema financiero más inclusivo y competitivo».
Topaz considera a Panamá un mercado estratégico para expandir su oferta de soluciones interoperables, diseñadas para fortalecer la inclusión financiera y la eficiencia operativa en una economía cada vez más digitalizada. El compromiso de la compañía es claro: desarrollar una infraestructura que permita transacciones seguras, rápidas y accesibles, sin importar la hora o el lugar.
