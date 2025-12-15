Ericsson Mobility Report: América Latina experimentará un crecimiento exponencial en tráfico móvil

5G y el aumento del consumo de datos: Tráfico móvil alcanzará 20 exabytes mensuales en la región



• Se espera que las suscripciones 5G en América Latina crezcan a 550 millones para 2031, liderando la migración digital y la aceleración en el consumo de datos impulsado por streaming , gaming y realidad aumentada.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- América Latina se encuentra en el umbral de una transformación digital significativa, marcada por el despliegue de redes 5G y un incremento masivo en la demanda de datos. Según revela el último Ericsson Mobility Report, se proyecta que el tráfico móvil en la región casi se triplicará, pasando de 7.9 exabytes mensuales a finales de 2025 a 20 exabytes por mes para 2031.

Este crecimiento está intrínsecamente ligado al aumento de usuarios conectados y a la sofisticación de las tecnologías de red. Las suscripciones móviles en la región crecerán de los 750 millones actuales a 820 millones para 2031. Específicamente, las suscripciones 5G se dispararán, experimentando un incremento del 32% en los próximos seis años, hasta alcanzar los 550 millones de usuarios frente a los 106 millones proyectados para 2025.

La Migración a 5G y el Consumo Exponencial de Datos

El informe de Ericsson destaca que la penetración de suscripciones 5G en América Latina crecerá en más de 50 puntos porcentuales hacia 2031. Este avance es impulsado por la migración progresiva de usuarios desde redes 4G y la adopción de arquitecturas avanzadas como 5G Standalone (SA).

Esta evolución tecnológica no solo refleja el compromiso de operadores y gobiernos con la modernización de la infraestructura, sino que también habilita nuevas capacidades de red, mayor eficiencia y servicios diferenciados para consumidores y empresas. El aumento en el tráfico móvil se debe a la adopción masiva de smartphones y la creciente popularidad de servicios digitales de alto consumo de datos, incluyendo streaming de video, gaming en la nube y aplicaciones de realidad aumentada e Inteligencia Artificial (IA).

Tecnologías Clave para la Inclusión y la Innovación

El reporte subraya el potencial transformador de tecnologías como Fixed Wireless Access (FWA), que emerge como una solución estratégica para reducir la brecha digital en zonas rurales y remotas. Se estima que, para 2031, 1.4 mil millones de personas a nivel global estarán cubiertas por redes FWA, gran parte de ellas en mercados emergentes como América Latina. Estas redes 5G permitirán llevar banda ancha de alta velocidad a zonas de difícil acceso, fomentando la inclusión digital, económica y social.

José Luis de la Vega, vicepresidente de Marketing y Comunicaciones para LATAM Norte y Caribe en Ericsson, comentó que «el despliegue de 5G a América Latina continúa representando un impulso para las economías locales y la experiencia de los usuarios a través de una conectividad avanzada. Tecnologías como FWA y el crecimiento exponencial en consumo de datos reflejan el potencial de la región para liderar la próxima ola de innovación digital».

Impacto Sectorial y el Horizonte 6G

La tecnología 5G Standalone (SA) y herramientas como network slicing están facilitando la creación de servicios personalizados para empresas. Países como Brasil, México y Argentina lideran esta demanda digital. Sectores estratégicos como salud, educación y fintech están acelerando la adopción de 5G, fortaleciendo el ecosistema digital y creando nuevas oportunidades de negocio.

El informe también aborda el inicio del proceso de estandarización de 6G, el cual se proyecta avanzar sobre la base de 5G y operar exclusivamente con arquitectura independiente (SA). Esta próxima generación de conectividad ofrecerá capacidades avanzadas como ISAC (fusión de telecomunicaciones y sensores) y redes nativas de IA, mejorando servicios como eMBB y FWA, y habilitando aplicaciones como gemelos digitales y movilidad autónoma. Los lanzamientos iniciales de 6G se prevén para 2030-2031, con una proyección de 180 millones de suscripciones globales para ese año.

Finalmente, el reporte destaca que la convergencia de IA, la nube y los dispositivos móviles, potenciada por 5G y la futura 6G, está revolucionando la personalización en tiempo real. Esto genera un notable aumento en el tráfico móvil de subida, impulsado por dispositivos como gafas AR/AI y vehículos autónomos. Ante la creciente demanda empresarial de conectividad ultraconfiable y de baja latencia, el informe subraya la necesidad de adoptar tecnologías avanzadas como Carrier Aggregation (CA) y Massive MIMO para optimizar el uso del espectro y garantizar un rendimiento eficiente.

Lee aquí el Ericsson Mobility Report completo.