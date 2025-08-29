Transformación digital: Cómo convertir sucursales en redes inteligentes y conectadas

Schneider Electric impulsa la gestión remota de infraestructura crítica en Panamá

La plataforma EcoStruxure™ IT Expert centraliza la información de equipos clave en cada sucursal, mejorando la eficiencia, reduciendo fallos y fortaleciendo la atención al cliente.

En un entorno empresarial competitivo, la transformación digital de las sucursales se vuelve esencial.

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Centroamérica.- En un entorno empresarial marcado por la velocidad del cambio y la necesidad de eficiencia operativa, la transformación digital se ha convertido en un pilar estratégico. Para organizaciones con múltiples sucursales, como las entidades bancarias en Panamá que sumaban más de 500 puntos de atención al cierre de 2024, la gestión centralizada de infraestructura crítica es clave para garantizar continuidad y calidad de servicio.

Schneider Electric, líder global en automatización y gestión energética, propone una solución innovadora: el software EcoStruxure™ IT Expert. Esta plataforma permite que cada equipo ubicado en los cuartos de servidores de las sucursales —como UPS, sistemas de refrigeración, suministro eléctrico y servidores— se conecte directamente al centro de datos principal. Así, se obtiene visibilidad total y en tiempo real del estado operativo de cada componente, desde cualquier lugar.

“Con EcoStruxure™ IT Expert, los equipos informan si están funcionando correctamente, si presentan alertas o si requieren mantenimiento. Esto permite una supervisión remota eficiente y una toma de decisiones ágil”, explicó José Alberto Llavot, gerente de Preventa y Desarrollador de Negocios para México y Centroamérica de Schneider Electric.

La solución no solo es aplicable al sector financiero, sino también a industrias como alimentos y bebidas, manufactura y retail. Su escalabilidad permite implementaciones tanto locales como regionales, adaptándose a las necesidades de cada organización.

Llavot enfatizó: “Hoy en día, es impensable que una sucursal bancaria quede sin energía, que un supermercado no pueda facturar o que una planta pierda producción por fallos eléctricos. Nuestra plataforma evita estos escenarios, mejorando la experiencia del cliente y protegiendo la operación”.

Entre los beneficios destacados del software se encuentran:

• Registro estructurado de actividades, mantenimientos e incidencias.

• Programación efectiva de mantenimiento preventivo.

• Anticipación a fallos y reducción de tiempos de inactividad.

• Garantía de calidad energética y respaldo ante cortes.

EcoStruxure™ IT Expert no es solo una herramienta tecnológica, sino una estrategia inteligente para enfrentar los desafíos del entorno actual. Las empresas que adoptan este enfoque ganan en agilidad, visibilidad y capacidad de respuesta, sentando las bases para un crecimiento sostenible.