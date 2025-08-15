Troyano Efimer: nueva amenaza digital que ataca por phishing y torrents

Expertos advierten sobre el troyano Efimer, diseñado para robar direcciones de billeteras de criptomonedas mediante engaños digitales.
Efimer: el troyano que pone en riesgo a usuarios y empresas en América Latina
El troyano Efimer se propaga por correos de phishing y torrents, afectando a más de 5,000 usuarios en América Latina y Europa.
La campaña maliciosa con el troyano Efimer utiliza tácticas diferenciadas para atacar a usuarios individuales y corporativos.
(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Una campaña maliciosa en rápida expansión ha sido detectada por expertos en ciberseguridad, revelando el uso del troyano Efimer para atacar tanto a usuarios individuales como a organizaciones mediante tácticas diferenciadas. El malware, diseñado para robar y reemplazar direcciones de billeteras de criptomonedas, ha afectado a más de 5,000 víctimas entre octubre de 2024 y julio de 2025, con un impacto significativo en América Latina, especialmente en Brasil.
La palabra clave principal de esta amenaza es troyano Efimer, un software malicioso que se distribuye a través de dos vías: archivos torrent disfrazados de películas populares para usuarios particulares, y correos electrónicos fraudulentos con supuestas demandas legales para entornos corporativos. Desde junio de 2025, los atacantes han utilizado mensajes que simulan provenir de bufetes de abogados, con el objetivo de engañar a los destinatarios y lograr que descarguen el archivo malicioso.
Leandro Cuozzo, Analista de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, explicó que “este troyano es notable por su doble estrategia de propagación, que ataca tanto a usuarios individuales como a entornos corporativos con diferentes tácticas”.
El troyano Efimer construye su propia infraestructura maliciosa, lo que le permite seguir propagándose a nuevos dispositivos. Además de Brasil, usuarios en India, España, Rusia, Italia y Alemania también han sido afectados.
Para mitigar el riesgo de infección, se recomienda:
• No descargar archivos de fuentes desconocidas.
• Verificar la legitimidad de los remitentes de correo electrónico.
• Evitar abrir enlaces o archivos adjuntos en correos no solicitados.
• Mantener actualizadas las bases de datos de antivirus y el software.
• Implementar contraseñas fuertes y autenticación de dos factores.
• Instalar soluciones de seguridad confiables y seguir las recomendaciones de los departamentos de Seguridad Informática.
• Para desarrolladores y administradores web: reforzar la infraestructura contra accesos no autorizados.
El troyano Efimer representa una amenaza activa que exige vigilancia constante y medidas preventivas tanto en el entorno corporativo como en el uso personal de dispositivos conectados.
