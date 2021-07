Tu Samsung Galaxy S21 hará mágico tu feed de TikTok

Los teléfonos inteligentes Galaxy S21 5G y el Galaxy S21+ son los perfectos aliados para crear contenidos de gran impacto: cámara con múltiples lentes y de alta resolución de 64MP, batería inteligente, modo nocturno avanzado, funciones extraordinarias como Super Steady y View’s Director y filtros como Green Screen y Single Take

(19/Jul/2021 – web) Panamá.- Si estás listo para intensificar tus grabaciones en TikTok y tal vez incluso crear y viralizar uno o dos hits, tener un teléfono inteligente de alta calidad como el Samsung Galaxy S21 5G y el Galaxy S21+ es un gran primer paso. Ya sea que estés publicando un artículo de moda o filmando un tutorial de belleza, la nueva serie insignia de la marca surcoreana te permitirá hacer tu magia y mostrar lo mejor mientras tu teléfono se encarga del resto.

Si estás listo para dejar su huella en TikTok, mira cómo mejorar tu actuación con videos creativos y de alta calidad.

Mantente al tanto de las tendencias

Si tienes dificultades para crear contenido nuevo y original en tus videos de TikTok, estar al día con las últimas tendencias es de gran ayuda. Explora la página For You (también conocida como «FYP») o la página Explore en busca de inspiración. Notarás una diferencia al desplazarte en tu nuevo Galaxy S21 o S21+, ya que la pantalla adaptable de 120Hz se desliza más suavemente[1] y hace que tu contenido sea sorprendente. Si observas lo que los creadores de contenido populares en TikTok están haciendo, podrás aprovechar lo que ya es tendencia. Cuando un tema, canción o transición está ganando popularidad, ¡aprovecha y crea tu propia producción! Y no olvides de usar los hashtags más populares en tu video.

Estudio fotográfico en tu bolsillo

No necesitas ser un profesional para estar al tanto de las tendencias de TikTok. Comienza con un teléfono inteligente diseñado pensando en los creadores de contenido: los Galaxy S21 y S21+. La cámara de nivel profesional brinda un dispositivo de alta resolución de 64MP, efectos de un toque y múltiples lentes para capturar cada momento de la vida. Básicamente, tienes un estudio fotográfico profesional en tu bolsillo. Incluso puedes capturar videos de 8K –con contenidos nítidos con calidad de película – y seguramente llamarán la atención. Los Galaxy S21 5G y S21+ también vienen con una batería[2] inteligente para todo el día. Puedes grabar y editar sin preocuparte por quedarte sin batería o por necesitar conectarte a un cargador[3], pues el Galaxy S21 se adapta a tu uso para ahorrar energía para que puedas pasar un día completo sin cargarlo.

Olvídate de los equipos que no necesitas

Normalmente, te gustaría comprar un ring light (anillo de luz) para mejorar tu set de iluminación, pero con los Galaxy S21 y S21+ , no necesitas uno. En el modo Portrait (Retrato), la IA aplica efectos a nivel de estudio a sus retratos y selfies, destacándote y separándote – la estrella del espectáculo – de lo que está detrás o en el fondo. Galaxy S21 incluso tiene un modo nocturno avanzado, que brinda imágenes brillantes cuando no hay mucha luz. Y si estás pensando en adquirir un trípode para evitar videos inestables, puedes tirarlo de tu lista. Incluso en condiciones de movimiento rápido o irregular, su grabación será suave gracias al video[4] Super Steady.

Graba como un profesional

Deja que tu teléfono haga el trabajo para que puedas concentrarte en el contenido. Los Galaxy S21 y S21+ vienen equipados con funciones de video como Director’s View, que te permiten ver detrás de escena, saltar frente al lente o hacer ambas cosas al mismo tiempo. Esto te permite ver o cambiar el ángulo, acercar o alejar la imagen – todo sin perderse ninguna acción. Con Director’s View, también puedes grabar en desde tu cámara frontal o trasera al mismo tiempo, por lo que no tienes que cambiar entre la cámara principal y la cámara de selfie durante la producción de vlog. Por lo tanto, puedes capturar simultáneamente el impresionante paisaje y su reacción en tiempo real. Nada está fuera de tu alcance cuando tienes el práctico Space Zoom de 30x, que te brinda una vista cercana y lejana y amplía los detalles de cerca con un práctico bloqueo de zoom que mantiene al sujeto enfocado.

Has que sus videos se destaquen

Estudiar las herramientas de edición en la aplicación, como los efectos y los filtros, te ayudará cuando esté creando y siendo creativo en tu nuevo video. La amplia gama de filtros permite que modifiques el color, la apariencia y la sensación de tu obra maestra y agregues efectos de edición como Green Screen (pantalla verde), que permite que cambies el plan de fondo con una foto o un video. Pero, por supuesto, todo esto lleva tiempo – ¿por qué no dejar que tu Galaxy S21 haga el trabajo por ti? Con Single Take, puedes crear GIFs, fotos y videos que valen la pena compartir con un toque[5] y, a partir de ahí, elegir tu mejor foto.

Mantén tu marca en el punto

¿Publicas principalmente contenido de belleza o moda? Quédate con tu nicho para que tu audiencia sepa qué esperar de ti y siga regresando por más. La consistencia es clave cuando se trata de construir y hacer que tus seguidores aumenten. Finalmente, asegúrate de tener un perfil sólido. Tu nombre de usuario, foto de perfil y descripción deben decirle a la gente exactamente quién eres. Las primeras impresiones son importantes, ¡has que ellas valgan la pena!

Vía The Primsgrp

Referencias:

[1] Comparado con dispositivos con pantallas de 60Hz.

[2] Basado en la duración promedio de la batería en condiciones normales de uso. Rendimiento promedio esperado basado en el uso típico. La duración real de la batería depende de factores como la red, los recursos seleccionados, la frecuencia de las llamadas de voz, los datos y otros estándares de uso de las aplicaciones. Los resultados pueden variar.

[3] Cargador no incluido, utilice solo cargadores y cables aprobados por Samsung; no utilice cargadores o cables dañados; un cargador o cable incompatible puede causar perjuicios graves o daños a su dispositivo.

[4]. El video Super Steady es limitado a una resolución de 1080p.

[5] Take captura imágenes y Sivideos por hasta 15 segundos.