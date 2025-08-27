Uso de la nube en Latinoamérica: el 21% no sabe cómo blindar su información

Crecen los respaldos en la nube, pero la protección sigue siendo un misterio para muchos

El uso de la nube crece en América Latina, pero muchos usuarios desconocen los riesgos.

El 29% guarda fotos íntimas sin protección adecuada. Kaspersky alerta sobre la falsa sensación de seguridad.

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Centroamérica y República Dominicana.- La adopción de servicios en la nube continúa creciendo en América Latina, pero la protección de los datos almacenados sigue siendo una asignatura pendiente. Según un estudio de Kaspersky, el 21% de los latinoamericanos no protege sus respaldos en la nube porque no sabe cómo hacerlo, y un 22% ni siquiera sabía que era necesario.

La nube se ha convertido en una herramienta clave para guardar fotos, contactos, chats y otros archivos importantes. Tres de cada cuatro usuarios en la región respaldan información de sus smartphones en servicios de almacenamiento remoto, confiando en el cifrado y la accesibilidad que ofrecen estas plataformas.

Sin embargo, esta confianza puede generar una falsa sensación de seguridad. El estudio revela que el 29% de los latinoamericanos almacenaría fotos íntimas en la nube, creyendo que una contraseña basta para protegerlas. Esta práctica expone a los usuarios a ciberamenazas como el robo de credenciales, correos fraudulentos y vulnerabilidades en los dispositivos.

Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, advierte:

“Muchas personas utilizan estos servicios sin comprender del todo los riesgos asociados ni las responsabilidades que implica su uso. Incorporar hábitos de seguridad digital no debe verse como una opción técnica, sino como parte de una cultura preventiva necesaria en el entorno actual”.

Recomendaciones para proteger tus respaldos en la nube

Los expertos de Kaspersky comparten cinco medidas clave para evitar vulnerabilidades:

🔐 Verifica la seguridad del servicio: Asegúrate de que el proveedor ofrece cifrado de datos y conexiones seguras entre tus dispositivos y la nube.

🔑 Protege tu cuenta: Usa contraseñas robustas, evita repetir credenciales y activa la autenticación de dos pasos (2FA).

🧹 Limpia tu nube regularmente: Elimina archivos sensibles que ya no necesitas y revisa periódicamente lo que almacenas.

💾 Diversifica tus respaldos: No dependas solo de la nube. Guarda copias adicionales en discos externos o redes privadas seguras.

🛡️ Utiliza soluciones de seguridad: Herramientas como Kaspersky Premium permiten respaldos cifrados automáticos y protegen tus dispositivos contra malware y phishing.