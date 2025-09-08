Privacidad digital: UTEC, primera universidad latinoamericana en operar un nodo AMPC

UTEC se asocia con World para operar el primer nodo AMPC en Latinoamérica

La UTEC se une a una red global de prestigio al operar un nodo AMPC, una tecnología clave que permite la verificación anónima y segura de la humanidad en línea sin comprometer datos personales.

Con esta alianza, la UTEC avanza en la investigación de criptografía y seguridad digital, consolidando el papel de América Latina en el desarrollo de tecnologías de privacidad descentralizadas.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), una de las instituciones académicas más innovadoras de la región, ha dado un paso significativo en el ámbito de la privacidad digital al anunciar su alianza con World. Esta colaboración estratégica posiciona a la UTEC como la primera institución latinoamericana en operar un nodo de Computación Multipartita Anónima (AMPC, por sus siglas en inglés), uniéndose a una selecta red global de instituciones de prestigio, como la UC Berkeley en Estados Unidos y la FAU en Alemania.

Esta iniciativa integra a América Latina en el ecosistema de infraestructura de privacidad avanzada de World, la red de humanos reales más grande del mundo, cofundada por Alex Blania y Sam Altman. La operación de este nodo AMPC permitirá a UTEC impulsar el desarrollo de un protocolo criptográfico descentralizado, esencial para una verificación segura y anónima de la humanidad en línea dentro del espacio blockchain.

Martín Mazza, gerente regional de Tools for Humanity, la empresa que colabora con World, destacó la importancia de la participación de UTEC, señalando que su liderazgo regional y excelencia técnica garantizan que América Latina tendrá un papel vital en la configuración del futuro de esta tecnología. Por su parte, Ignacio Montero Dasso, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UTEC, enfatizó que este proyecto reafirma el compromiso de la universidad de ser pionera en la academia y promover un futuro tecnológico ético e inclusivo.

Un nodo AMPC es una pieza fundamental de la arquitectura de World. Este método criptográfico permite a varias partes realizar cálculos sobre datos de forma conjunta sin tener que revelarlos entre sí, lo que mantiene la total confidencialidad. En la red de World, los nodos AMPC son cruciales para ejecutar procesos criptográficos que garantizan la unicidad de las World IDs de manera segura y sin almacenar datos personales. Este enfoque de código abierto no solo asegura la resiliencia y transparencia del sistema, sino que también fomenta la colaboración global en su desarrollo.

La instalación de este nodo en la UTEC es un hito técnico y un paso estratégico para fortalecer la infraestructura de confianza digital en la región. Al impulsar estándares de privacidad y fomentar la colaboración entre la academia y la industria, esta alianza sienta las bases para el avance de tecnologías criptográficas avanzadas.