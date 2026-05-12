UTP lidera el proyecto FIDUCA para impulsar la innovación y la investigación en Centroamérica

Bajo el financiamiento del programa Erasmus+ de la Unión Europea, la iniciativa FIDUCA busca integrar a universidades, comunidades y gobiernos en un ecosistema de innovación inclusiva.
Lanzan proyecto FIDUCA financiado por la Unión Europea para el desarrollo sostenible
• La Universidad Tecnológica de Panamá encabeza un consorcio internacional de 12 instituciones para fomentar el emprendimiento y la investigación con impacto social en la región.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en conjunto con aliados estratégicos del ámbito nacional, efectuó el lanzamiento oficial del proyecto FIDUCA (“Fortalecimiento de la Innovación y la Investigación Transdisciplinaria en las Universidades para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo de la Región Centroamericana”). Esta iniciativa internacional, financiada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea (UE), tiene como propósito robustecer las facultades de las instituciones de educación superior en Centroamérica en áreas de emprendimiento e investigación aplicada.
Colaboración internacional y coordinación institucional
El proyecto es ejecutado por un consorcio de 12 instituciones socias procedentes de Centroamérica y Europa. La coordinación general está a cargo de la Dra. Mariela Salgado Canto, investigadora del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI) de la UTP. En el equipo de trabajo participan también las doctoras Nuvia Martez y Nathalia Tejedor, junto a la Mgtr. Lorena Ramos, especialistas de diversos centros de investigación de la UTP.
Durante el acto de presentación en el Campus Metropolitano Víctor Levi Sasso, la Dra. Salgado Canto destacó que FIDUCA busca promover competencias emprendedoras y generar investigaciones orientadas al desarrollo inclusivo de los territorios. El consorcio incluye entidades de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Francia, Hungría y España. Por parte de Panamá, participan como socios la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), la Fundación Ciudad del Saber (FCDS) y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP), con el respaldo de la Universidad de Panamá (UP) y la SENACYT como miembros asociados.
Innovación y observatorio regional
Entre las acciones principales de la iniciativa destaca la creación del Observatorio de Emprendimiento para el Desarrollo Sostenible (ODES, I+D+i). Este organismo funcionará como una plataforma regional diseñada para articular alianzas entre la academia, el sector gubernamental y las comunidades, facilitando estudios técnicos que aborden los desafíos sociales y empresariales de Panamá y el resto de la región centroamericana. Asimismo, se desarrollarán metodologías de investigación con impacto social y espacios colaborativos de formación.
Hito para la educación superior panameña
La rectora de la UTP, la Dra. Ángela Laguna Caicedo, resaltó que la coordinación de este proyecto representa un logro institucional sin precedentes, al ser la primera vez que la universidad asume el liderazgo de una propuesta de esta magnitud bajo el programa Erasmus+. La Dra. Laguna Caicedo subrayó el compromiso de la institución con la excelencia y la cooperación internacional.
El proyecto FIDUCA sobresalió entre las 81 propuestas seleccionadas a nivel global y fue una de las 14 aprobadas para Latinoamérica en la convocatoria Erasmus+ 2025. Durante el evento, se procedió a la firma de acuerdos de colaboración entre la UTP, UDELAS y la Fundación Ciudad del Saber para oficializar las gestiones conjuntas en el marco de esta red de investigación y desarrollo.
Foto: El evento reunió a autoridades universitarias, representantes de organismos internacionales, miembros del cuerpo diplomático, colaboradores de instituciones nacionales vinculadas al proyecto, integrantes de organizaciones de grupos indígenas, investigadores, e invitados especiales.
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