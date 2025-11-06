Veeam App para Microsoft Sentinel potencia la ciberresiliencia y seguridad de datos

Inteligencia de seguridad: Veeam App unifica operaciones de respaldo y SOC en Microsoft Sentinel

(06/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Veeam® Software, líder mundial en resiliencia de datos, anunció el lanzamiento de su nueva Veeam App para Microsoft Sentinel. Esta aplicación ofrece una integración avanzada con Veeam Data Platform, la cual permite a las organizaciones detectar, investigar y responder de manera fluida a amenazas cibernéticas y anomalías en los respaldos. La iniciativa proporciona una eficiencia operativa y resiliencia de datos sin precedentes en los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC).

A medida que los ciberataques apuntan cada vez más a los entornos de respaldo, los equipos de SOC enfrentan una brecha crítica de visibilidad en su ecosistema de seguridad. La nueva Veeam App para Microsoft Sentinel cierra esta brecha al llevar la inteligencia de respaldo directamente al SOC, facilitando que los equipos de TI y Seguridad colaboren en tiempo real, detecten amenazas de forma temprana y respondan con rapidez y coordinación.

Integración profunda y respuesta automatizada

La Veeam App para Microsoft Sentinel ofrece una integración profunda entre Veeam Data Platform y el SIEM nativo en la nube de Microsoft, incorporando inteligencia crítica sobre respaldos, amenazas y ransomware en los flujos de trabajo de seguridad.

Los equipos de seguridad pueden monitorear e investigar eventos de respaldo de Veeam, incluyendo tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de los atacantes detectados por Veeam Recon Scanner, mapeados al marco MITRE ATT&CK. Con conectividad API bidireccional y playbooks integrados, la automatización permite enriquecer incidentes, activar restauraciones, ejecutar escaneos de malware e iniciar flujos de trabajo de remediación directamente desde Microsoft Sentinel.

John Jester, director de Ingresos (CRO) de Veeam, afirmó que la resiliencia de datos es la base de la ciberseguridad moderna. «Con nuestra nueva aplicación para Microsoft Sentinel, la resiliencia de datos se une a la inteligencia de seguridad, otorgando a las organizaciones visibilidad instantánea sobre eventos de seguridad de respaldo, actividad sospechosa y amenazas de ransomware,» señaló Jester.

Características clave para la ciberresiliencia

Las principales características de la nueva Veeam App para Microsoft Sentinel son:

• Inteligencia de seguridad accionable: Incorpora más de 300 eventos de respaldo y seguridad de Veeam, incluyendo fallos de tareas, actividad sospechosa, detecciones de ransomware y hallazgos de Recon Scanner, siendo la primera integración SIEM de Veeam en mostrar TTPs de los atacantes.

• Respuesta automatizada: Los playbooks integrados optimizan la respuesta y reducen el trabajo manual al permitir que los equipos de SOC activen restauraciones y ejecuten escaneos de malware desde Sentinel.

• Visibilidad unificada: Paneles nativos de Microsoft Sentinel visualizan datos clave de respaldo y seguridad junto con otras señales del SOC, acelerando las investigaciones y fortaleciendo el cumplimiento normativo.

• Colaboración integrada: Elimina los silos y optimiza la respuesta a incidentes conectando los flujos de trabajo de TI y Seguridad dentro del SOC, mejorando la colaboración y reforzando la defensa contra ransomware.

La integración amplía la visibilidad de seguridad en los datos de respaldo, mejora la detección de amenazas y automatiza la respuesta ante incidentes, extendiendo el compromiso de Veeam con la protección moderna al ecosistema de Microsoft Sentinel.

La nueva Veeam App para Microsoft Sentinel ya está disponible sin costo adicional para los clientes de Veeam Data Platform Advanced y Premium a través de Microsoft Marketplace y Microsoft Sentinel Content Hub.