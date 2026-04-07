Líderes de TI advierten que el negocio no sobreviviría tres días sin acceso a sus datos

A pesar del impulso que la inteligencia artificial brinda a los negocios, la falta de gobernanza y estrategias de backup integrales expone a las organizaciones a riesgos críticos.
La paradoja de la IA: empresas enfrentan su mayor riesgo de pérdida de datos
• Una encuesta global a más de 4,000 ejecutivos destaca que las interrupciones de datos superan hoy el temor a una recesión económica en el entorno corporativo.
(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Seattle, WA.- Veeam® Software, compañía especializada en Confianza en Datos e IA, presentó los resultados de su más reciente investigación sobre resiliencia de datos, la cual contó con la participación de más de 4,000 líderes senior de TI y ejecutivos de nivel C. El informe revela una contradicción crítica: aunque la inteligencia artificial es el motor del éxito empresarial moderno, las organizaciones se encuentran en su punto de mayor vulnerabilidad debido a la falta de preparación frente a interrupciones y pérdidas de información.
Amenazas emergentes y falta de preparación
El ransomware y los ciberataques se mantienen como la principal preocupación para el 67% de los líderes consultados. No obstante, los riesgos derivados de la IA, como el sesgo algorítmico, las filtraciones de datos y la automatización descontrolada, ya representan una inquietud habitual para el 29% de los directivos. A pesar de este escenario, solo el 32% de las organizaciones confía en lograr una recuperación completa de sus operaciones tras un ataque significativo, lo que eleva la resiliencia de datos a una prioridad financiera por encima de los indicadores económicos tradicionales.
Dave Russell, vicepresidente senior y jefe de estrategia de Veeam, enfatizó que en un entorno donde la IA puede fabricar información o el ransomware cifrar activos críticos, las copias de seguridad constituyen la última línea de verdad. Russell señaló que la innovación real comienza con una base de datos segura y resiliente, instando a los líderes de TI a abandonar la gestión reactiva del riesgo.
El impacto operativo de la inactividad
La confianza en la disponibilidad de la información se ha vuelto el factor determinante para la continuidad del negocio. Los datos del estudio son contundentes respecto a la dependencia digital:
• El 76% de las organizaciones colapsaría tras apenas tres días de inactividad total de datos.
• El 44% de los líderes de TI no cree poder recuperar sus datos críticos en un plazo de 24 horas después de un evento catastrófico.
Las consecuencias de estas fallas no son únicamente técnicas; el informe destaca un fuerte costo humano. Según la investigación, el 57% de los líderes reportó renuncias o agotamiento (burnout) en sus equipos tras enfrentar incidentes cibernéticos importantes, afectando la productividad y el bienestar organizacional.
Supervisión y responsabilidad en la gestión de riesgos
Un hallazgo relevante es la desconexión entre la adopción de tecnología y la gobernanza de riesgos. El 38% de los equipos de liderazgo nunca ha discutido formalmente los ataques impulsados por IA, y solo el 31% revisa trimestralmente sus indicadores de preparación en resiliencia de datos. Además, menos de la mitad de las empresas vincula los objetivos de sus ejecutivos con resultados de recuperación exitosa, dejando la responsabilidad dividida entre múltiples departamentos sin una estrategia unificada.
El informe concluye que las causas principales de la pérdida de información siguen siendo los ciberataques externos (26%), el error humano (23%) y las fallas de hardware (16%). Ante esta realidad, Veeam subraya que no basta con realizar copias de seguridad; es imperativo probar y fortalecer las estrategias de recuperación para evitar daños reputacionales y el posible colapso financiero del negocio.
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