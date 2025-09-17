VeeamON Tour Bogotá 2025 aborda la resiliencia de datos para combatir el ransomware

Veeam presenta modelo de madurez para ayudar a empresas a enfrentar amenazas cibernéticas

• En su evento anual VeeamON Tour en Bogotá, Veeam® Software se centró en la importancia de la resiliencia de datos

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- Veeam® Software, líder global en resiliencia de datos, celebró en Bogotá la edición 2025 de su evento anual VeeamON Tour, reuniendo a líderes y expertos en el sector de la tecnología. El objetivo principal fue avanzar en la discusión sobre la seguridad y el futuro digital de Colombia, en un contexto de creciente amenaza de ransomware. Durante el encuentro, se presentaron estadísticas clave del informe «Del riesgo a la resiliencia» y el nuevo Modelo de Madurez de Resiliencia de Datos (DRMM).

El evento se enmarca en un escenario donde los riesgos de ataques cibernéticos se intensifican. El informe de Veeam reveló que el 69% de las organizaciones a nivel mundial sufrieron ataques de ransomware en el último año. En Latinoamérica, a pesar de que el 84% de las empresas se consideraba preparadas antes de un ataque, esta confianza cayó al 63% después de haberlo experimentado. Estas cifras evidencian una brecha significativa entre la percepción de seguridad y la realidad de la vulnerabilidad.

El Modelo de Madurez de Resiliencia de Datos como solución

Ante este panorama, Veeam enfatizó el papel crucial de la resiliencia de datos para la continuidad del negocio. Según Martín Colombo, director sénior para Latinoamérica en Veeam, el objetivo es «ayudar a empresas de todos los tamaños a transformar la resiliencia de datos en una ventaja competitiva». La compañía destacó el Modelo de Madurez de Resiliencia de Datos (DRMM), desarrollado en colaboración con McKinsey, el cual reveló que aunque el 30% de los CIOs cree que sus organizaciones tienen una resiliencia superior al promedio, la investigación muestra que solo el 10% lo está realmente.

Colombo subrayó la urgencia de actuar frente a esta desconexión, señalando que las interrupciones en los sistemas de TI cuestan a las empresas del Global 2000 más de 400 mil millones de dólares anuales. «Nuestro objetivo es que las empresas comiencen a proteger sus datos con la misma determinación con la que cuidan sus ingresos, sus equipos, sus clientes y la reputación de su marca», afirmó. El DRMM fue presentado no solo como un marco de evaluación, sino como una herramienta para capacitar a los líderes empresariales.

Innovación y colaboración en el tour

La agenda del VeeamON Tour incluyó sesiones dedicadas a los cinco pilares de la estrategia de Veeam: respaldo, recuperación, seguridad, portabilidad e inteligencia de datos. Además, se llevó a cabo «LabWarz», una competencia práctica donde profesionales de tecnología demostraron sus habilidades en escenarios reales para enfrentar desafíos de ciberseguridad.

El evento contó con la participación de socios estratégicos como ExaGrid, HPE, Lenovo e Intel, quienes ofrecieron presentaciones y estudios de caso, reforzando la importancia de la colaboración para lograr la resiliencia de datos. El exitoso cierre de esta edición en Bogotá confirma el compromiso de Veeam y sus aliados para fortalecer la protección digital en la región.