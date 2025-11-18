Migrar a facturación electrónica mediante un PAC puede reducir costos operativos hasta un 30%

Ventajas y pasos para la transición a la facturación electrónica con un Proveedor Autorizado Calificado



La facturación electrónica mediante un PAC no solo garantiza el cumplimiento de la Resolución No.201-6299 de 2025, sino que puede generar ahorros operativos de hasta un 30% gracias a la automatización de procesos.

Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante los cambios fiscales que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026, miles de contribuyentes en Panamá están realizando la transición desde el facturador gratuito de la Dirección General de Ingresos (DGI) hacia un Proveedor de Autorización Calificado (PAC). Este cambio, impulsado por la Resolución No.201-6299 de 2025, busca modernizar la gestión fiscal y aumentar la eficiencia operativa a través de la facturación electrónica.

Para emprendedores, pymes y grandes empresas, la adopción del modelo PAC es considerada una evolución tecnológica que impulsa la productividad, competitividad y sostenibilidad de los negocios panameños.

Reducción de Costos y Eficiencia Operativa con el PAC

Según GuruSoft, proveedor certificado por la DGI, el modelo PAC permite a las empresas, especialmente a las pymes, experimentar una gestión más ágil y moderna. La automatización de procesos administrativos se traduce en una reducción de tareas repetitivas y de errores manuales, generando ahorros de tiempo y recursos económicos que pueden alcanzar hasta un 30%.

Esta reducción de costos es posible gracias a varios factores clave:

• Automatización de procesos de facturación.

• Reducción de tiempos de emisión y validación de documentos.

• Soporte técnico especializado que mantiene la continuidad del servicio y evita errores costosos.

• Eliminación de gastos en impresión, mensajería y almacenamiento físico.

Elementos para la Selección de un Proveedor Autorizado Calificado (PAC)

La modalidad PAC es un esquema de facturación electrónica donde los contribuyentes emiten, reciben y almacenan sus comprobantes fiscales a través de un proveedor autorizado por la DGI. Los PAC actúan como intermediarios tecnológicos, asegurando que las facturas cumplan con los estándares de seguridad y legalidad.

Para la selección de un PAC, es fundamental evaluar la trayectoria del proveedor, la calidad de las soluciones ofrecidas, el soporte técnico especializado y el compromiso con la seguridad de los datos.

Rafael Montero, CEO de GuruSoft, señaló que estas consideraciones son cruciales, ya que «cuidar de cada detalle, especialmente la seguridad de los datos y la agilidad para emitir facturas será el pilar para garantizar una clara competitividad» en el crecimiento digital esperado para 2026.

Pasos para Autorizar a un PAC ante la DGI

Cuando un contribuyente (persona natural o jurídica) elige emitir comprobantes fiscales a través de un PAC, debe autorizar electrónicamente al proveedor dentro del sistema e-Tax 2.0. Los pasos para efectuar el cambio de manera segura son:

1. Ingreso al portal e-Tax 2.0: Acceder con las credenciales correspondientes.

2. Solicitud de afiliación al PAC: En el menú “Factura Electrónica”, el contribuyente debe seleccionar la opción “Afiliación a PAC” y escoger el proveedor autorizado.

3. Aceptación y autorización electrónica: El sistema genera una autorización digital que permite al PAC emitir, validar y transmitir facturas electrónicas en nombre del contribuyente.

4. Pruebas y validación del sistema: Comprobar que el estado del proceso en el sistema aparezca como activo.

La elección de un PAC representa un movimiento estratégico para la transformación digital de los contribuyentes. Contar con el proveedor adecuado asegura el respaldo técnico, el cumplimiento fiscal y la eficiencia operativa, permitiendo a los negocios enfocarse en su crecimiento mientras se adaptan a los nuevos requerimientos de la DGI de manera sencilla.