Veranito Feliz 2026 de IEEE: Futuras generaciones lideran innovación tecnológica en Panamá

Niños panameños desarrollan más de 100 proyectos tecnológicos con el apoyo de IEEE

• Organizado por IEEE Sección Panamá y la Universidad de Panamá, el programa Veranito Feliz 2026 fomentó el interés temprano por las disciplinas STEM en las 10 provincias y comarcas.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Sección Panamá, reafirmó su compromiso con la formación de las futuras generaciones en ciencia y tecnología mediante la quinta edición del Veranito Feliz 2026. Bajo el lema “Divirtámonos Programando”, un total de 221 niños presentaron más de 100 proyectos tecnológicos, evidenciando el impacto de esta iniciativa en el desarrollo de competencias del siglo XXI en todo el territorio nacional.

Colaboración estratégica y metodología de aprendizaje

El evento fue organizado por el Capítulo de Computación del IEEE Sección Panamá (IEEE Computer Chapter), en colaboración con la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá. Durante tres semanas de modalidad virtual, el programa se estructuró en cuatro niveles progresivos donde los participantes adquirieron conocimientos en programación, resolución de problemas y creatividad tecnológica, guiados por estudiantes universitarios que actuaron como mentores.

La Ing. Donna Roper, coordinadora de Veranito Feliz 2026, destacó que el programa logró una participación nacional con niños provenientes de todas las provincias, incluyendo Panamá, Chiriquí, Darién y las Comarcas. Por su parte, el Dr. Ernesto Ibarra, presidente de IEEE Sección Panamá, expresó durante la clausura en Ciudad del Saber que estos espacios no solo fomentan habilidades técnicas, sino también el pensamiento crítico necesario para los futuros líderes científicos del país.

Progresión formativa y proyectos destacados

Los estudiantes demostraron su aprendizaje a través de tres niveles principales de formación:

• Nivel Básico: Se enfocó en la lógica computacional mediante videojuegos y animaciones en Scratch. Destacaron proyectos como el juego de habilidad de Thiago Dailey, el acuario interactivo de Miguel Ramos, y las historias animadas de Tomas Samudio sobre el curso de verano. Otros participantes como Valery Arbaiza, Jared Boyd, Juan de Dios y Alicia Guerra desarrollaron desafíos de agilidad y trivias educativas.

• Nivel Intermedio: Los jóvenes avanzaron hacia el diseño 3D y circuitos en Tinkercad. Edda González presentó un modelo de la nave Apolo 11, mientras que Yorlenis Farragut, Yehilyn Olivarrent y Alejandra Alveo crearon entornos naturales y personajes. En el área técnica, Marsys Moreno desarrolló un circuito que simulaba un semáforo funcional.

• Nivel Avanzado: Los estudiantes implementaron algoritmos complejos. Fernando Ruiloba creó un sistema de adivinanza por niveles, Ashley Delgado desarrolló un programa de gestión de compras, Matías Cruz diseñó una evaluación interactiva y Luis Cheung implementó un software de comparación de datos numéricos.

Sobre la organización

El IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo, con presencia en más de 170 países. La Sección Panamá, fundada en 1972 y con 600 miembros actuales, se dedica a promover actividades educativas y profesionales que impulsen el desarrollo tecnológico y el bienestar social en la región.

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