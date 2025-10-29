El poder de la música: 69% de personas se siente conectada con el mundo, revela informe de Vevo sobre la Industria Musical

Asistencia a conciertos se triplica en México, consolidando el boom de la Industria Musical y el turismo de eventos

• Un nuevo informe de Vevo revela el impacto cultural de la música: el 69% de los fans se siente conectado con el mundo y la califica como más relevante que los deportes, las noticias y los juegos.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La Industria Musical global está experimentando un auge histórico, impulsado por la adopción masiva del streaming y el fuerte crecimiento en Latinoamérica. Según Statista, los ingresos globales por música grabada alcanzaron los $29.600 millones de dólares en 2024, con un crecimiento del 4.8%.

De acuerdo con el Global Music Report 2025 de la IFPI, el formato de streaming es el motor de esta expansión, representando más del 50% de los ingresos globales ($20 mil millones).

Latinoamérica ha sido clave en este fenómeno, al registrar un crecimiento del 22.5% en ingresos por música grabada, marcando su quinceavo año consecutivo de crecimiento. En la región, el streaming representa el 87.8% de los ingresos, con México ocupando el puesto número 10 de los principales mercados musicales a nivel global.

La Música como Conexión Cultural

El nuevo informe de Vevo (octubre 2025) subraya la importancia de la música en la vida de los fans:

• 69% de las personas dice que la música les ayuda a sentirse conectados con el mundo.

• 65% clasifica la música como culturalmente relevante, por encima de los deportes, las noticias y los juegos.

• 64% de los fans son más favorables a las marcas alineadas con los artistas y la industria.

El informe también destaca que la música impulsa el recorrido de compra y el gasto: dos de cada tres personas se dejan influenciar por los anuncios relacionados con videos musicales, y el 69% tiene probabilidades de gastar en marcas que apoyan a sus comunidades.

El Boom del Turismo de Conciertos

La música no solo mueve miles de millones de dólares, sino también a millones de personas. Un estudio reciente de Ipsos y Airbnb revela que más del 40% de los mexicanos planean asistir a un concierto durante sus viajes en 2025.

En México, el número de asistentes a conciertos se ha triplicado en los últimos años, consolidando al país como un destino principal para las giras. Un ejemplo de este poder de convocatoria fue la gira de Shakira, que reunió a más de 780.000 personas en 12 conciertos consecutivos en una sola ciudad.

Vevo se posiciona como el puente entre la música y la emoción, manteniendo viva la conexión con los fans antes, durante y después del show.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Julie Henry, Vicepresidente de ventas de Exclusive Ad Partners – México de US Media (socio estratégico de Vevo), resaltó la oportunidad: “Nuestra alianza con Vevo es una gran oportunidad para que todas las marcas de Latam puedan conectarse con los fans en su canal oficial. Contamos con más de 200 artistas exclusivos y generamos conexiones significativas entre marcas que quieren ser parte de la conversación y múltiples audiencias musicales”.