Victor Valles Mata de México gana el Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática 2025

ESET anuncia a los ganadores de la decimoséptima edición del Premio ESET al Periodismo

• El trabajo “Secuestro Artificial”, publicado en N+ de México por Victor Valles Mata, fue el de mayor calificación global, asegurándole al periodista un viaje al Mobile World Congress en Barcelona, España.

(19/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Argentina.- ESET, la compañía de ciberseguridad destacada por su detección proactiva de amenazas, ha anunciado los resultados de la decimoséptima edición del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática. Esta iniciativa anual tiene como objetivo primordial reconocer el compromiso y la dedicación de los profesionales de los medios que se esfuerzan por difundir información crítica y lograr una mayor concientización de los usuarios en el ámbito de la seguridad informática.

El galardón principal de la edición 2025, tras recibir las mejores calificaciones globales por parte de la mesa del jurado, fue otorgado a Victor Valles Mata. El periodista mexicano consiguió el puntaje máximo por su trabajo de investigación titulado “Secuestro Artificial”, publicado en el medio N+ de México.

Reconocimiento al Ganador Principal

Como premio por su excelencia periodística, Victor Valles Mata obtendrá un viaje a Barcelona, España, para cubrir la próxima edición del Mobile World Congress (MWC), uno de los eventos tecnológicos más relevantes a nivel mundial. Adicionalmente, el periodista tendrá la oportunidad de visitar las oficinas centrales de ESET, ubicadas en Bratislava, Eslovaquia.

Finalistas por Categoría de Prensa

ESET también ha reconocido la alta calidad de los trabajos finalistas en distintas categorías de prensa:

Prensa Gráfica

El finalista ganador en esta categoría es Adrián Zúñiga Rivero de Costa Rica, por su artículo “»Empresas» cibercriminales azotan Costa Rica: estafas crecieron 668% en 4 años con apenas un puñado de condenas”, publicado en Semanario Universidad.

Prensa Digital

El equipo colombiano conformado por Thomas Mejía López, Natalia Bedoya Alcaraz, Antonia Bedoya Zuluaga, Valeria Acosta Velásquez y Paula Pérez Cádernas resultó ganador con la nota “A cinco clics”, publicada en Periferia Prensa Alternativa.

Prensa Multimedia

La ganadora de esta categoría es Carolina Cárcamo Herrera por su informe “Bancoestado: El Megafraude”, emitido por el medio Mega Noticias de Chile.

La importancia de la ciberseguridad en la era de los nómadas digitales, https://www.panama24horas.com.pa/tecnologia/ciberseguridad-nomadas-digitales

Menciones Especiales por Región

Además de los ganadores principales y por categoría, ESET entregó menciones especiales a trabajos que lograron las mejores puntuaciones en sus respectivas regiones:

• Región Brasil: Alice Souza (Deutsche Welle Brasil) por “Com DDI falso, golpistas fingem ser brasileiros no exterior”.

• Región México: Aldo Munguia (El Financiero) por “SAT vulnerado: Fraude de ciberseguridad afecta cuentas autorizadas”.

• Región Andina: Harold Moreno Luna (Latina Televisión de Perú) por “La web oscura: robo de datos por internet”.

• Región Rioplatense: Mariano Vidal (Clarín de Argentina) por “Le robaron la identidad por Marketplace y hace cinco meses que la usan para delitos virtuales: “Yo soy Facundo y no te estafé””.

• Región Centroamérica: Luis Assardo (Vector Crítico de Guatemala) por “Cuenta que atacó a periodistas es parte de una red de medios falsos”.

• Región Caribe Sudamericano: Diego Ojeda (El Espectador de Colombia) por “Hecha la app, hecha la trampa: están falsificando a Nequi y Daviplata”.

Los trabajos fueron rigurosamente evaluados por un jurado compuesto por diez especialistas y periodistas de tecnología de renombre en la región, más personal experto del Laboratorio de ESET Latinoamérica. Los criterios de evaluación incluyeron la relevancia social del tema, la originalidad de la investigación, el tratamiento de la información, la calidad narrativa y la correcta utilización de la terminología técnica.