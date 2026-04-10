Visa desarticula redes de fraude que superan los mil millones de dólares en pérdidas

La división Visa Scam Disruption utiliza inteligencia artificial avanzada para desmantelar operaciones fraudulentas que afectaron a más de 4,200 comercios a nivel global.
La unidad de inteligencia de Visa detecta aumento del 22% en estafas digitales
• Durante el Visa Latin America Trust Summit 2026, la compañía reveló estrategias de su unidad especializada para identificar rastros digitales y proteger a los consumidores.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- Durante la celebración del Visa Latin America Trust Summit 2026, la compañía Visa informó que las estafas al consumidor se han posicionado como una de las categorías de fraude de mayor crecimiento global. Entre julio y diciembre de 2025, la organización identificó aproximadamente 1,000 millones de dólares en actividad fraudulenta vinculada a estafas a través de más de 4,200 comercios, lo que representa un incremento del 22% respecto al periodo anterior.
Inteligencia de élite contra el fraude
Para enfrentar este panorama, la división Visa Scam Disruption (VSD) opera bajo un modelo de inteligencia de amenazas compuesto por ingenieros en ciberseguridad, expertos en inteligencia artificial y exmiembros de fuerzas de seguridad. Paul Fabara, líder Global de Riesgos de la empresa, señaló que la confianza es la base del comercio digital y que la responsabilidad de la entidad es protegerla para que los usuarios no tengan que actuar como expertos en fraude al realizar transacciones cotidianas.
Caso de éxito: Desarticulación de red en México
Un caso ilustrativo de la operatividad de VSD ocurrió recientemente en el sector turístico de México. Tras detectar patrones inusuales en pagos de hoteles y taxis procesados a través de plataformas aparentemente legítimas, el equipo identificó que pequeños comercios utilizaban estas fachadas para cometer ilícitos. La intervención permitió identificar 67.2 millones de dólares en intentos de fraude y 1.17 millones de dólares en fraude confirmado. La acción derivó en la suspensión de comercios de alto riesgo y la implementación de verificaciones de identidad obligatorias, protegiendo a miles de viajeros.
Evolución ante amenazas con IA
Los defraudadores han comenzado a utilizar inteligencia artificial generativa para crear mensajes más convincentes y páginas de pago falsas de alta calidad. Ante esto, Oscar Márquez, jefe regional de Riesgo para América Latina y el Caribe, enfatizó que la seguridad debe evolucionar al mismo ritmo que la innovación en los pagos. Márquez puntualizó que el objetivo primordial es neutralizar las amenazas con mayor anticipación mediante el despliegue de herramientas de detección automatizadas.
En los últimos cinco años, la firma ha destinado 13,000 millones de dólares a capacidades de gestión de riesgos y prevención de delitos cibernéticos. El próximo Informe Semestral de Amenazas de la compañía profundizará en las nuevas tácticas impulsadas por inteligencia artificial que están transformando el panorama de riesgos en la región.
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