El comercio agéntico llega a América Latina y el Caribe de la mano de Visa

Visa lanza Visa Agentic Ready para impulsar el comercio agéntico en la región

• El nuevo programa global de Visa permite a bancos y emisores probar pagos seguros iniciados por agentes de inteligencia artificial en entornos reales.

(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– Visa anunció el lanzamiento de Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, un programa diseñado para liderar la transición hacia el comercio agéntico. Esta iniciativa forma parte del portafolio Visa Intelligent Commerce y tiene como objetivo principal preparar a los emisores y socios de pagos para una era donde los agentes de inteligencia artificial (IA) puedan ejecutar transacciones de forma autónoma, segura y escalable.

El programa permite a las instituciones financieras probar pagos iniciados por agentes en entornos controlados utilizando tarjetas y comercios reales. Entre los procesos que se validan se encuentran la tokenización, la autenticación biométrica y la autorización de transacciones. Según explicó Catalina Tobar, Líder de Productos de Crecimiento y Alianzas de Visa América Latina y el Caribe, la infraestructura de la red global de Visa ofrece la confianza necesaria para que estas nuevas experiencias de compra evolucionen al ritmo de la tecnología.

La región de América Latina y el Caribe presenta condiciones ideales para el comercio agéntico debido a la alta adopción de tecnologías como los tokens de Visa, que han logrado reducir el fraude en un 70% e incrementar las autorizaciones en un 9%. Actualmente, el 50% del comercio electrónico regional ya se encuentra tokenizado, y la meta de la compañía es alcanzar el 100% para respaldar las operaciones impulsadas por IA.

Visa Agentic Ready utiliza una «capa de confianza» que integra identidad y gestión de riesgos, asegurando que cada pago realizado por un agente de IA esté vinculado al consentimiento y control de una persona real. Entre los socios emisores que ya participan en las pruebas se encuentran instituciones de renombre como Banco do Brasil, Banco de Chile, Banco Industrial, Banco Macro, Banco Popular Dominicano, Bancolombia, BBVA, Santander, Scotiabank, entre otros.

Pedro Bramont, director de Soluciones de Pagos de Banco do Brasil, destacó que la participación en la primera transacción agéntica refuerza el compromiso de la entidad con la innovación responsable. Por su parte, Juan Bernardo Rivera, gerente de tarjetas de Banco Industrial, subrayó que este programa permite habilitar a los agentes de IA como aliados estratégicos para simplificar la vida de los consumidores sin comprometer la integridad de las transacciones.

El programa ya ha tenido lanzamientos similares en Europa y Asia-Pacífico, consolidando la visión de Visa sobre un comercio inteligente y programable a nivel global. Con esta expansión, la compañía busca que los agentes digitales actúen con fluidez en representación de los usuarios, manteniendo siempre la seguridad y la transparencia como pilares fundamentales del ecosistema financiero.

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