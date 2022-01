Vive la experiencia portátil de un smart TV de Samsung con el nuevo The Freestyle

(5/Ene/2022 – web) Panamá.- Los televisores inteligentes han pasado a ser parte fundamental de nuestro día a día. Con ellos no sólo vemos las mejores imágenes y contenidos y experimentamos un sonido inmersivo, sino que también lo usamos para trabajar, como extensión de nuestro móvil y como centro de control de otros electrodomésticos en casa. Las posibilidades de entretenimiento son variadas.

The Freestyle es una pantalla móvil inteligente que brinda a las personas una experiencia de TV Samsung premium en cualquier lugar, con aplicaciones de transmisión integradas, contenido ambiental y capacidades de parlantes inteligentes.

Con una base de 180 grados (que se ajusta para proyectar no sólo en la pared sino en el techo), sonido habilitado para Inteligencia Artificial (IA) y un diseño compacto que se adapta a cualquier superficie de hasta 100 pulgadas, The Freestyle ofrece una experiencia de calidad cinematográfica, ¡sobre la marcha!

The Freestyle es libre como tú, y puede moverse para proyectar en todos lados, en cualquier lugar y sobre cualquier superficie. Es súper liviano, compacto y elegante, pesa apenas 700 gramos. Puedes colocarlo en una mesa de noche y proyectarlo a una pared en tu habitación, no importa si la superficie es pequeña o grande, pues cuenta con Auto Key Stone, que se encarga de ajustar la proporción de la imagen al tamaño de la pantalla de forma automática. Además, con Auto Focus no tienes que preocuparte por enfocar, solo enciende y disfruta.

The Freestyle cuenta con aplicaciones de transmisión integradas, contenido ambiental como un cielo estrellado e incluso funciona como un altavoz inteligente. ¿Cansado de dormirte con el celular en tu cara? Ahora puedes ver los contenidos de tu móvil proyectados en la pared de tu habitación, y quedarte dormido sin peligro alguno de golpearte la cara.

Tan versátil como tu estilo de vida

Si eres alguien que le gusta darle a tus espacios un toque único cuando tienes alguna reunión entre amigos, The Freestyle es para ti. Puedes crear un perfecto ambiente musical con un audio premium 360, para llenar tu espacio con un sonido envolvente gracias a sus dos 2 passive subwoofers, o proyectar imágenes en paredes y techo para darle un toque personal. Incluso cuando veas contenidos tendrás una experiencia cinemática gracias al sonido inmersivo que The Freestyle ofrece y sentirás que estás dentro de la película.

Puedes llevar The Freestyle a la cocina y ver la preparación de una receta mientras la ejecutas, o mejorar tu rutina de belleza pudiendo tener la demostración en el tamaño de pantalla que tú elijas. Si tienes niños en casa, la hora del baño será mas divertida ya que puedes colocar su programa favorito y hacer de este el mejor momento del día.

Cuenta con funciones útiles de accesibilidad de Smart TV como Subtítulos en movimiento, que optimiza automáticamente la ubicación del texto en la pantalla y el nuevo lenguaje de gestos de interacción y de señas de avatar, están integradas en el dispositivo.

Freestyle donde sea

Si eres de los que disfrutas las actividades al aire libre, Freestyle estará entre tus prioridades. Su Smart Calibration analiza y mejora la proyección según el color de fondo donde estés proyectando, ya sea una carpa, una tela o la superficie de un auto. Solo necesitas conectarlo a un power bank de 20,000mAp para disfrutar hasta 2 horas de contenido. Y que no te de miedo perder la conexión Wifi, con solo un toque proyecta los contenidos de tu celular al Freestyle gracias a Tap View.

Para los disciplinados del fitness ahora puedes tener un entrenamiento a detalle sin perder ninguna parte de tu sesión y gracias a su base puedes ubicarlo en la posición que mejor te funcione.

Súper promoción

El Freestyle tiene todas las características de un Smart Tv, brindándote toda la experiencia que estás acostumbrado a vivir en los televisores Samsung, que tiene una increíble oferta de Pre Venta: adquiere The Freestyle y obtendrás el case a prueba de agua y un bono para usarlo en el producto Samsung que más te guste, además de vivir la experiencia de ser uno de los primeros en el mundo de experimentar el mundo Freestyle.

Vía Prismgrp