La empresa WatchGuard Technologies presentó una nueva generación de dispositivos de montaje en rack orientados a mejorar el rendimiento de la seguridad en entornos distribuidos de gran escala.
Nuevos appliances Firebox preparan la arquitectura de red para conexiones de alta velocidad
• Los nuevos equipos integran conectividad de alta velocidad y fuentes de alimentación redundantes para garantizar la resiliencia operativa en grandes empresas y campus.
(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- WatchGuard Technologies, líder global en ciberseguridad unificada para MSP, anunció una nueva generación de dispositivos de montaje en rack, específicamente los nuevos appliances Firebox, diseñados para ayudar a los proveedores de servicios gestionados (MSP) y a las grandes empresas a ampliar el rendimiento de la seguridad sin aumentar la complejidad operativa. Estos nuevos dispositivos ofrecen el mejor rendimiento de firewall del sector, conectividad de alta velocidad integrada y fiabilidad de nivel empresarial para entornos grandes y distribuidos, así como para las redes modernas.
El director de producto de WatchGuard Technologies, Andrew Young, afirmó en tercera persona que los MSP y los equipos de TI no deberían tener que elegir entre un rendimiento de nivel empresarial y la simplicidad operativa. El ejecutivo destacó que con el lanzamiento de los nuevos appliances Firebox de alto rendimiento, la firma permite a sus partners dar soporte con total confianza a entornos de clientes más grandes y exigentes, manteniendo al mismo tiempo la experiencia optimizada de despliegue, gestión y gestión de licencias que caracteriza a su plataforma.
Niveles de rendimiento y resiliencia de hardware
Los nuevos equipos cuentan con tres niveles de rendimiento para responder a la evolución de las necesidades de los MSP y de las empresas, e incluyen un amplio conjunto de integraciones de red de alta velocidad para conectividad nativa de 25G y 100G. La organización es el primer proveedor en incorporar una bahía de expansión OCP 3.0 estándar del sector en una plataforma firewall, lo que permite a los tres modelos ofrecer conectividad de red 100G desde el presente, al tiempo que prepara la arquitectura para futuras ampliaciones de próxima generación.
Características técnicas integradas de serie:
• Fuentes de alimentación redundantes para mitigar fallos energéticos.
• Ventiladores intercambiables en caliente instalados de fábrica.
• Resiliencia orientada a despliegues de misión crítica y entornos de campus.
• Garantía de tiempo de actividad y continuidad operativa en redes distribuidas.
Por su parte, el director de investigación en IDC, Pete Finalle, comentó en tercera persona que las organizaciones del midmarket y las empresas distribuidas necesitan cada vez más soluciones de seguridad que proporcionen escalabilidad, rendimiento y eficacia sin añadir complejidad a la operación de la solución. El especialista técnico señaló que las soluciones que logran equilibrar los resultados operativos y de seguridad, reduciendo al mismo tiempo la carga de gestión, resultan atractivas para los MSP que buscan opciones versátiles con capacidad para expandirse hacia entornos de clientes de mayor tamaño.
Gestión unificada ante el crecimiento de tráfico cifrado
El rápido crecimiento del tráfico cifrado y la modernización de las redes de alta velocidad han obligado a los MSP y a los equipos de TI a replantearse su enfoque para ofrecer una seguridad escalable sin sacrificar la simplicidad operativa. Los nuevos appliances Firebox proporcionan una vía clara de crecimiento, con un rendimiento de seguridad predecible, conectividad de red de alta velocidad integrada y gestión simplificada a través de la plataforma Unified Security Platform de la firma.
Respecto a la implementación práctica, el ingeniero de seguridad y formador de WatchGuard en el distribuidor Infinigate, Kris Vastenavondt, indicó en tercera persona que sus clientes esperan alto rendimiento y fiabilidad, pero también simplicidad. El ingeniero manifestó que los nuevos appliances Firebox les ofrecen la capacidad de dar soporte a entornos más grandes y complejos, manteniendo al mismo tiempo una gestión eficiente de la ciberseguridad en todos sus clientes. La compañía confirmó que los modelos M4850, M5850 y M6850 ya se encuentran disponibles a través de su red global de partners.
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