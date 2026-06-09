WatchGuard lanza nuevos appliances Firebox de alto rendimiento para redes empresariales

• Los nuevos equipos integran conectividad de alta velocidad y fuentes de alimentación redundantes para garantizar la resiliencia operativa en grandes empresas y campus.

(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- WatchGuard Technologies, líder global en ciberseguridad unificada para MSP, anunció una nueva generación de dispositivos de montaje en rack, específicamente los nuevos appliances Firebox, diseñados para ayudar a los proveedores de servicios gestionados (MSP) y a las grandes empresas a ampliar el rendimiento de la seguridad sin aumentar la complejidad operativa. Estos nuevos dispositivos ofrecen el mejor rendimiento de firewall del sector, conectividad de alta velocidad integrada y fiabilidad de nivel empresarial para entornos grandes y distribuidos, así como para las redes modernas.

El director de producto de WatchGuard Technologies, Andrew Young, afirmó en tercera persona que los MSP y los equipos de TI no deberían tener que elegir entre un rendimiento de nivel empresarial y la simplicidad operativa. El ejecutivo destacó que con el lanzamiento de los nuevos appliances Firebox de alto rendimiento, la firma permite a sus partners dar soporte con total confianza a entornos de clientes más grandes y exigentes, manteniendo al mismo tiempo la experiencia optimizada de despliegue, gestión y gestión de licencias que caracteriza a su plataforma.

Niveles de rendimiento y resiliencia de hardware

Los nuevos equipos cuentan con tres niveles de rendimiento para responder a la evolución de las necesidades de los MSP y de las empresas, e incluyen un amplio conjunto de integraciones de red de alta velocidad para conectividad nativa de 25G y 100G. La organización es el primer proveedor en incorporar una bahía de expansión OCP 3.0 estándar del sector en una plataforma firewall, lo que permite a los tres modelos ofrecer conectividad de red 100G desde el presente, al tiempo que prepara la arquitectura para futuras ampliaciones de próxima generación.

Características técnicas integradas de serie:

Por su parte, el director de investigación en IDC, Pete Finalle, comentó en tercera persona que las organizaciones del midmarket y las empresas distribuidas necesitan cada vez más soluciones de seguridad que proporcionen escalabilidad, rendimiento y eficacia sin añadir complejidad a la operación de la solución. El especialista técnico señaló que las soluciones que logran equilibrar los resultados operativos y de seguridad, reduciendo al mismo tiempo la carga de gestión, resultan atractivas para los MSP que buscan opciones versátiles con capacidad para expandirse hacia entornos de clientes de mayor tamaño.