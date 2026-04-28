WatchGuard y Halo automatizan la ciberseguridad para los proveedores de servicios gestionados

La integración de WatchGuard Cloud con HaloPSA permite a los proveedores de servicios gestionados automatizar flujos de trabajo, desde la detección de alertas hasta los procesos de facturación.
Nueva integración de WatchGuard y HaloPSA optimiza la facturación y seguridad para los MSP
• A través de esta alianza, los MSP podrán reducir hasta un 30 % el volumen de incidencias manuales, mejorando la eficiencia operativa y la respuesta ante amenazas de ciberseguridad.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Seattle, Estados Unidos.- WatchGuard Technologies, referente global en ciberseguridad unificada, ha anunciado una alianza estratégica con Halo con el objetivo de dotar a los proveedores de servicios gestionados (MSP) de herramientas que permitan reducir costos operativos y acelerar la respuesta ante incidentes. Esta colaboración integra la plataforma WatchGuard Cloud con HaloPSA, incorporando operaciones de seguridad avanzadas directamente en la interfaz de gestión de Halo.
Mediante esta integración, WatchGuard simplifica la supervisión de seguridad, agilizando procesos críticos como el aprovisionamiento, la gestión de incidencias y la facturación recurrente. Los eventos de seguridad y las señales de licencia ahora pueden activar flujos de trabajo automatizados, lo que, según datos del Service Desk Institute (SDI), puede reducir el volumen de incidencias en un promedio del 30 %, optimizando la eficiencia de los servicios de asistencia técnica.
Eficiencia operativa y seguridad unificada
Ben Oster, vicepresidente de desarrollo de productos de WatchGuard, destacó que los proveedores de servicios gestionados requieren operaciones que se adapten a su flujo de trabajo habitual dentro del PSA, con un esfuerzo manual mínimo. La colaboración permite a los técnicos actuar con el contexto preciso de dispositivos y licencias en el mismo lugar donde ejecutan sus tareas diarias, eliminando la fricción operativa y la complejidad de utilizar múltiples herramientas.
WatchGuard ofrece un enfoque integral que combina capacidades de red, identidad, endpoint y detección y respuesta gestionadas (MDR). Gracias a la alianza, los MSP pueden administrar todas estas funciones mediante un único agente dentro de HaloPSA, lo que garantiza una mayor coherencia en el servicio ofrecido a sus clientes finales.
Escalabilidad para el mercado de ciberseguridad
Alex Golden, director de producto de HaloPSA, señaló que esta unión facilita a los proveedores de servicios la ampliación de su oferta de ciberseguridad con una menor complejidad. Por su parte, Paul Stringfellow, director de tecnología de Gardner Systems, subrayó que la integración con plataformas como HaloPSA es un factor primordial para que los MSP modernos puedan escalar con eficacia y reducir el trabajo manual en un mercado cada vez más exigente.
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