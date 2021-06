WatchGuard presenta una nueva familia de productos de seguridad para endpoints dentro de WatchGuard Cloud

• Solo un año después de la adquisición de Panda

• WatchGuard Cloud es ahora la interfaz de administración de MSP preferida para la entrega de seguridad

(2/Jun/2021 – web) EE.UU.- WatchGuard Technologies, líder mundial en seguridad e inteligencia de redes, autenticación multifactor (MFA), protección avanzada de endpoints y Wi-Fi seguro, anunció hoy que ha integrado la familia de productos WatchGuard Endpoint Security, anteriormente conocida como Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Endpoint Protection Plus y Endpoint Protection, en WatchGuard Cloud.

Como resultado, los socios y los clientes ahora pueden implementar y administrar la seguridad de los endpoints, la seguridad de la red y los servicios MFA a través de WatchGuard Cloud, lo que les permite optimizar la entrega de seguridad, simplificar las operaciones, consolidar los proveedores e impulsar el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

«La misión principal de WatchGuard es crear la plataforma de seguridad de los sueños de los MSP, y a menos de un año después de adquirir Panda Security hemos dado otro paso importante», dijo Andrew Young, Vicepresidente Senior de Gestión de Productos de WatchGuard. “Los MSP necesitan una plataforma que ofrezca una mayor coordinación entre los servicios de seguridad críticos.

Ofrecemos antivirus de próxima generación, detección y respuesta de endpoints habilitados para inteligencia artificial, seguridad de red y servicios de autenticación como una plataforma de seguridad unificada que permite a los MSP brindar protección completa a los clientes de hoy, y lo estamos haciendo más simple y más ágil que nunca de administrar «.

Independientemente de las categorías de productos de WatchGuard que ofrezcan los socios, la plataforma WatchGuard Cloud ofrece una variedad de ventajas operativas. Los MSP pueden aprovechar los contratos de plazo fijo, los puntos WatchGuard y las suscripciones mensuales flexibles y basadas en el uso para adquirir productos de la manera que mejor se adapte a su modelo de negocio.

También admite opciones flexibles para actualizar, extender y delegar licencias, así como configuraciones sencillas y basadas en plantillas que los socios pueden implementar en entornos de múltiples niveles y múltiples inquilinos.

Esta integración es el último ejemplo del compromiso continuo de WatchGuard y la inversión en la habilitación de MSP con las mejoras de WatchGuard Cloud. Los socios y clientes han estado administrando los entornos de seguridad de Firebox y las implementaciones de AuthPoint MFA a través de esta interfaz única desde 2019. En enero de 2020, WatchGuard presentó sus capacidades ThreatSync dentro de WatchGuard Cloud para unificar la inteligencia, la correlación y la puntuación de amenazas en toda la oferta de seguridad de WatchGuard, desde la red hasta el usuario.

Ahora, con la incorporación de las soluciones WatchGuard Endpoint Security, WatchGuard ha centralizado la entrega de protección para redes, terminales e identidades para proporcionar una plataforma de seguridad verdaderamente unificada.

Como parte de la integración, los productos individuales anteriormente conocidos como Panda Endpoint Protection y Panda Endpoint Protection Plus ahora comprenden el producto WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform); Panda Adaptive Defense ahora es WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response); y Panda Adaptive Defense 360 ahora es WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response).

Las soluciones de WatchGuard Endpoint Security ya están disponibles en WatchGuard Cloud.

Para obtener más información sobre la creciente cartera de productos y las capacidades de WatchGuard, haga clic aquí.

Vía Newsware