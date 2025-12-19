WatchGuard lanza Zero Trust Bundle para simplificar la ciberseguridad en organizaciones y MSP

WatchGuard moderniza el acceso seguro con el nuevo paquete de confianza cero simplificado

• Diseñado para enfrentar el aumento del malware evasivo, el paquete de confianza cero ofrece validación continua y contención automatizada sin los altos costos de las herramientas tradicionales.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Seattle, EE. UU.- WatchGuard® Technologies, referente global en ciberseguridad unificada, anunció oficialmente el lanzamiento de WatchGuard Zero Trust Bundle. Esta solución optimizada busca democratizar el acceso a la seguridad de confianza cero, permitiendo que organizaciones de todos los tamaños y Proveedores de Servicios Gestionados (MSP) superen la fragmentación de herramientas de identidad, red y endpoints que históricamente ha generado altos costos y fricción operativa.

Unificación frente a amenazas avanzadas

El lanzamiento responde a un entorno donde el malware evasivo ha crecido un 40 % intertrimestral y el 70 % de las amenazas se distribuyen mediante canales cifrados. El WatchGuard Zero Trust Bundle aborda estos desafíos unificando capacidades de validación continua en una arquitectura simple basada en la nube. Según Andrew Young, director de producto de WatchGuard, el objetivo es que las herramientas trabajen juntas para ofrecer servicios escalables, extendiendo eventualmente esta estrategia directamente a la pila de red para crear un modelo de seguridad adaptable.

La arquitectura se distingue por consolidar la identidad, la integridad de los dispositivos y el cumplimiento de sesiones bajo un único plano de control. Este nivel de cohesión técnica permite a las pequeñas y medianas empresas acceder a una visión de seguridad integral que anteriormente solo estaba disponible en segmentos empresariales de alta complejidad.

Componentes clave del ecosistema de seguridad

El paquete de confianza cero de WatchGuard integra diversas soluciones en una sola compra, implementables a través de un único agente:

• Seguridad de Identidad Total: Incluye MFA adaptativo, SSO y monitoreo de credenciales en la Dark Web para identificar filtraciones de forma temprana.

• EPDR (Protección, Detección y Respuesta de Endpoints): Realiza comprobaciones continuas del estado de los dispositivos y aplica controles de aplicaciones de confianza cero.

• FireCloud Total Access: Ofrece FWaaS, SWG y ZTNA para reemplazar las VPN tradicionales por un acceso rápido basado en el contexto.

Estas herramientas operan de forma nativa mediante WatchGuard Cloud y ThreatSync XDR, facilitando la correlación de señales y una contención más rápida de incidentes.

Valor estratégico para MSP y organizaciones

Para los socios y MSP, esta solución reemplaza la oferta heredada de Passport, proporcionando un modelo de servicio rentable y repetible. Al integrar la validación de dispositivos y el control de acceso en un solo marco, WatchGuard permite una implementación rápida que refuerza los resultados de seguridad sin añadir complejidad técnica adicional. Este avance posiciona a la compañía como un facilitador clave para que las organizaciones alcancen la madurez en ciberseguridad con una fricción mínima para el negocio.