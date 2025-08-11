WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas por fraudes digitales en el primer semestre de 2025

Estafas con IA y criptomonedas disparan fraudes digitales en WhatsApp, alerta Kaspersky

La compañía de ciberseguridad recomienda activar la verificación en dos pasos y evitar enlaces sospechosos para prevenir fraudes digitales.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El crecimiento acelerado de los fraudes digitales en WhatsApp ha provocado una reacción contundente por parte de la plataforma, que eliminó 6.8 millones de cuentas fraudulentas en el primer semestre de 2025. Según expertos de Kaspersky, los ciberdelincuentes han adoptado herramientas de inteligencia artificial (IA) para automatizar sus estrategias y crear mensajes cada vez más sofisticados.

Las estafas más comunes incluyen falsas ofertas de empleo, inversiones en criptomonedas, promesas de ganancias fáciles y notificaciones fraudulentas de empresas de paquetería. Estos mensajes, bien estructurados y personalizados, suelen iniciar en redes sociales, apps de citas o por SMS, y luego redirigen a la víctima hacia WhatsApp, donde se concretan los engaños.

“La automatización de estos ataques, sumada a la confianza que las personas depositan en WhatsApp, favorece la propagación de las estafas”, advierte Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Entre los fraudes más detectados en las cuentas eliminadas figuran:

• Falsos cobros de empresas de paquetería, con más de 50 sitios falsos identificados.

• Inversiones en plataformas falsas de criptomonedas, que prometen retornos rápidos.

• Avisos falsos de deudas fiscales, que buscan asustar y obtener datos personales.

• Campañas falsas de ayuda gubernamental, que imitan programas sociales reales.

• Promesas de ganancias fáciles, con tareas simples que inducen a invertir más.

• Falsos procesos de reclutamiento, que exigen pagos o roban información sensible.

Kaspersky advierte que en América Latina, los delincuentes evitan el envío masivo de mensajes para no ser detectados, lo que limita el impacto de las acciones de Meta. Por ello, recomienda reforzar la seguridad personal con medidas como:

• Desconfiar de mensajes urgentes o de contactos desconocidos.

• No hacer clic en enlaces sospechosos ni compartir datos personales.

• Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp.

• Verificar cualquier mensaje en los canales oficiales de la empresa mencionada.

• Evitar plataformas que prometan “ganancias aseguradas” con depósitos anticipados.

• Utilizar soluciones de seguridad confiables, como Kaspersky Premium, para detectar enlaces maliciosos y prevenir ataques de phishing.

Con el auge de los fraudes digitales impulsados por IA, proteger las comunicaciones personales se vuelve más urgente que nunca. La precaución y el uso de herramientas de ciberseguridad son claves para evitar caer en trampas cada vez más sofisticadas.