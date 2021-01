WhatsApp y las políticas de privacidad: Por qué eliminarla no es la solución

(22/Ene/2021 – web) Buenos Aires, Argentina.- Desde que Facebook anunció recientemente que cambiarían los términos y condiciones para el uso de WhatsApp, la noticia provocó un gran revuelo entre los usuarios de la aplicación llevando a miles a tomar la decisión de cambiarse a otras apps de mensajería. Muchos eligieron esta opción por el temor de que se vea afectada la privacidad de su información a raíz de estos cambios, pero quizás sin estar muy al tanto realmente de por qué lo estaban haciendo. Investigadores de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, al recibir consultas sobre si es realmente cierto lo que se dice respecto de los cambios, si se espía a los usuarios y cuál aplicación es mejor para cambiarse, recolectó la siguiente información con el objetivo de complementar la visión que tienen muchos de los usuarios que aún siguen con esta preocupación y no saben qué hacer.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021