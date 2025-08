Who Calls: la app de Kaspersky que protege a usuarios de llamadas no deseadas

Who Calls: Kaspersky lanza en América Latina su app contra el spam telefónico y las estafas móviles

Con inteligencia artificial, Who Calls Kaspersky protege a usuarios móviles ante amenazas telefónicas y mejora la experiencia de comunicación.

(4/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Centroamérica.- En un contexto de aumento de llamadas no deseadas y fraudes telefónicos, Kaspersky lanza en América Latina la aplicación móvil Who Calls, diseñada para proteger a los usuarios ante interrupciones no solicitadas y riesgos asociados a la ingeniería social. Con funciones de identificación, bloqueo y alerta inteligente, la app busca restablecer la confianza y el control en la experiencia de comunicación móvil.

Según datos de Kaspersky, el 50% de los latinoamericanos ha sido víctima de estafas telefónicas mediante llamadas o mensajes que simulan operaciones bancarias, mientras que el 59% admite sentirse preocupado al recibir llamadas de números desconocidos. A pesar de ciertos esfuerzos regulatorios, América Latina sigue siendo vulnerable ante campañas agresivas de spam y fraudes por múltiples canales.

“En la región hay un exceso de llamadas comerciales y publicitarias, pero también abundan las estafas con fines financieros. Who Calls ofrece un escudo digital proactivo, alimentado por inteligencia artificial y retroalimentación del usuario, que permite detectar y bloquear tanto llamadas de spam como intentos de fraude”, explicó Leonardo Castro, director de e-commerce de Kaspersky para América Latina.

La app identifica llamadas sospechosas en tiempo real, clasifica su reputación y permite que los usuarios contribuyan al sistema de alertas. La versión gratuita ofrece funciones básicas de identificación; la versión Premium incluye:

• Detección en WhatsApp: identifica llamadas no deseadas y muestra el nombre y categoría del emisor.

• Bloqueo inteligente: permite bloquear llamadas por categorías o números extranjeros.

• Protección saliente: alerta antes de realizar llamadas a números identificados como spam.

• Modo sin conexión: mantiene protección activa sin necesidad de internet.

• Antiphishing por SMS: disponible para Android.

La aplicación ya está disponible en las tiendas digitales para dispositivos iOS y Android. La detección de spam en WhatsApp es gratuita en iOS.