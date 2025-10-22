Más de la mitad de los usuarios insisten en Windows 10 y se exponen a ciberataques, según Kaspersky

La mayoría de usuarios individuales y empresas usan Windows 10 pese al fin de su soporte

• La persistencia en el uso de Windows 10, y el 9% que sigue con el obsoleto Windows 7, expone a personas y empresas a graves riesgos de ciberseguridad, incluyendo el robo de información, según el análisis de Kaspersky.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una tendencia preocupante en el panorama de la ciberseguridad global indica que millones de dispositivos permanecen expuestos a riesgos significativos. La persistencia en el uso de Windows 10, un sistema operativo que ya no recibe soporte de seguridad, es alarmante. Los datos de Kaspersky Security Network revelan que más de la mitad de los usuarios individuales (53%) y un 60% de usuarios empresariales siguen operando con Windows 10, mientras solo un 33% ha migrado a la versión más reciente, Windows 11.

Una vez que un sistema operativo concluye su vida útil, las vulnerabilidades de seguridad que se descubren permanecen sin parches. Esto crea ventanas de oportunidad para que los ciberdelincuentes puedan aprovechar fallas críticas. Si bien Microsoft ha ofrecido un plan de extensión de actualizaciones de seguridad, este incluye costos y requisitos que muchos usuarios y empresas no cumplirán, quedando desprotegidos ante amenazas.

Alta Preferencia por Versiones Obsoletas

La investigación de Kaspersky subraya que la situación es aún más crítica para aquellos que utilizan versiones más antiguas. Además de la alta tasa de uso de Windows 10, un 9% de los usuarios individuales aún funciona con Windows 7, una versión cuyo soporte finalizó en 2020. Esta preferencia por sistemas operativos obsoletos expone a las personas a riesgos elevados, como el robo de información.

Riesgo Corporativo Elevado

En el ámbito corporativo, la popularidad de Windows 10 se intensifica, siendo utilizado por el 60% de los dispositivos de grandes empresas y el 51% de las pequeñas empresas. En ambos casos, más del 6% aún mantiene activa la versión de Windows 7.

Los especialistas de Kaspersky enfatizan que la utilización de sistemas operativos obsoletos en la infraestructura corporativa representa un riesgo significativo. Estos sistemas no solo son más vulnerables a ciberataques, sino que también pueden resultar incompatibles con las herramientas de seguridad más avanzadas y el software reciente, lo que podría comprometer la continuidad del negocio.

La Seguridad Sobre la Interfaz

Leandro Cuozzo, Analista de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, comentó sobre la reticencia a actualizar: “Migrar a un sistema operativo más reciente puede parecer, de manera equivocada, un cambio innecesario que solo ofrece nuevas funciones menores y complica los flujos de trabajo debido a cambios en la interfaz. Sin embargo, desde el punto de vista de ciberseguridad, un sistema que no recibe actualizaciones de seguridad es como una casa cuya puerta quedó sin llave… El riesgo al que se enfrentan tanto los usuarios en general como las empresas supera ampliamente los inconvenientes asociados al cambio”.

El experto agregó que, para los departamentos de TI y seguridad informática, mantener actualizado el software crítico para el negocio, comenzando por el sistema operativo, es una tarea prioritaria. Las actualizaciones oportunas son esenciales para mitigar riesgos de seguridad y prevenir costosas filtraciones de datos, así como daños financieros y de reputación, incluso si ya se cuenta con soluciones de seguridad.

Recomendaciones de Ciberseguridad

Para fortalecer la seguridad personal y corporativa, Kaspersky recomienda enfáticamente:

• Actualización y Automatización: Asegurarse de utilizar la última versión del sistema operativo y verificar que la función de actualización automática se encuentre habilitada.

• Respaldo de Información: Realizar un respaldo de toda la información crítica antes de llevar a cabo cualquier actualización del sistema, a fin de prevenir pérdidas de datos.

• Soluciones Avanzadas para Usuarios: Los usuarios individuales pueden utilizar soluciones de protección, como Kaspersky Premium, que incorporan tecnologías avanzadas de prevención de exploits (programas maliciosos que se aprovechan de vulnerabilidades).

• Herramientas para Empresas: Las corporaciones deben implementar herramientas de seguridad adecuadas a su tamaño y necesidades, tales como Kaspersky Small Office Security o soluciones del portafolio Kaspersky Next, que asisten en la reducción del riesgo de explotación de vulnerabilidades no parchadas en sistemas operativos obsoletos (Windows 10 y anteriores).