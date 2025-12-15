World App presenta chat encriptado, pagos globales y prueba de humanidad anónima

Las novedades incluyen cuentas virtuales en dólares estadounidenses, soporte para múltiples stablecoins y nuevas capacidades de World ID que aumentan la confianza en interacciones en línea, como la verificación de edad con preservación de la privacidad.
La nueva World App de Tools for Humanity se convierte en la billetera digital más usada del mundo
• Tools for Humanity presentó la nueva World App, una «súper app» que integra mensajería encriptada (World Chat), acceso financiero transfronterizo y prueba de humanidad anónima (World ID), diseñada para la era de la inteligencia artificial.
(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Tools for Humanity, la empresa tecnológica enfocada en el desarrollo para los humanos en la era de la Inteligencia Artificial (IA), presentó la nueva World App, una «súper app» que consolida la mensajería encriptada, el acceso financiero global y la prueba de humanidad anónima. El lanzamiento, revelado por los cofundadores Sam Altman y Alex Blania en un evento en San Francisco, incluye el despliegue de World Chat, herramientas financieras transfronterizas ampliadas y mejoras en World ID.
La World App ya es la billetera digital más utilizada del mundo por usuarios activos mensuales (Fuente: SensorTower, self-custodial wallets – Monthly Active Users, septiembre 2025). La adopción continúa creciendo, con un nuevo registro cada 1.7 segundos, y casi 40 millones de personas que ya usan la aplicación. La red World aspira a convertirse en una capa fundamental de confianza y verificación para el internet de la era de la IA.
Tiago Sada, Chief Product Officer de Tools for Humanity, destacó la visión de la aplicación: “World App es un lugar donde las personas pueden comunicarse, enviar activos digitales, ahorrar, invertir y usar aplicaciones en una experiencia fluida y unificada. Estas funciones no son experimentales: son útiles hoy».
World Chat: Mensajería segura y entre humanos
World Chat es una experiencia de mensajería segura y encriptada, integrada directamente en la World App, enfocada en la autenticidad y la privacidad.
Sus funciones principales son:
• Mensajería Verificada: Indica mediante burbujas de color si un contacto ha sido verificado como humano a través de World ID.
• Cifrado de Extremo a Extremo: Los mensajes están protegidos por el protocolo XMTP, que supera el estándar establecido por Signal, sin requerir un número de teléfono ni recopilar metadatos.
• Pagos Globales Integrados: Permite enviar o solicitar activos digitales de forma instantánea a la dirección de la billetera del contacto, sin comisiones dentro de la aplicación.
• Mini Apps: Aplicaciones de terceros, como mercados de predicción (Kalshi y Polymarket) y herramientas financieras, ahora funcionan dentro de los hilos de mensajes.
• Fotos de Perfil Seguras: Próximamente permitirá verificar opcionalmente que la foto de perfil coincide con el rostro real para mejorar la confianza en interacciones de comercio, citas y comunidad.
Acceso financiero global y multi-activo
La versión actualizada de la World App amplía el acceso financiero, facilitando el uso de activos digitales a través de fronteras.
Las principales actualizaciones financieras incluyen:
• Cuentas Virtuales en USD: Impulsadas por Bridge, las cuentas virtuales en dólares estadounidenses están disponibles en 18 países, incluyendo Estados Unidos, Japón y toda América Latina. Los usuarios pueden recibir pagos de nómina y agregar fondos desde su banco para gastar USDC sin comisiones dentro de la app.
• Soporte Multi-Activos: Ahora es posible mantener una variedad de stablecoins (incluyendo USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN y wCOP) sin comisiones.
• Funcionalidad Gana: Ofrece hasta un 16% APY, impulsado por Morpho y protegido por las salvaguardas de World ID (una persona-una cuenta).
• Gasto en el Mundo Real: Permite pagar en más de un millón de puntos de venta en Argentina usando códigos QR. Próximamente se lanzará la World Card con Apple Pay y pagos sin contacto en Estados Unidos y otros mercados.
World ID: Aumentando la confianza en línea
Tools for Humanity también presentó nuevas capacidades de World ID que hacen que las interacciones digitales sean más confiables, especialmente en áreas sensibles como las citas en línea. Estas actualizaciones siguen a la alianza anunciada con Match Group, comenzando con Tinder Japón.
Las nuevas capacidades de World ID incluyen una insignia de humano verificado para reducir la suplantación, y la verificación de edad con preservación de la privacidad, permitiendo a los usuarios demostrar que tienen cierta edad sin revelar otros detalles de identidad.
