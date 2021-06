YouTube publica reporte de cultura y tendencia de usuarios y creadores de contenido

Durante los últimos 12 meses, el 85% de las personas ha visto una transmisión en vivo y el 72% ha publicado contenido de video en línea¹

(30/Jun/2021 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- A través de su último informe el equipo de Cultura y Tendencias de YouTube, presentó hoy un análisis detallado del comportamiento de los usuarios de la plataforma y los creadores de contenido, con base a una necesidad que atraviesa a las personas de todo el mundo: La Conexión.

El significado de conexión ha ido evolucionando: las interacciones sociales ahora ocurren de forma digital, lo que ha minimizado las barreras de los géneros audiovisuales y ha abierto camino a nuevas formas de conectar con otras personas, culturas o pasiones, a través del contenido. Según un estudio de Ipsos para YouTube, para el 53% de las personas, un video que vieron durante los últimos 12 meses, les ayudó a sentirse como si estuvieran en un lugar diferente².

Creando Comunidad – a través de videos en vivo

“Algunos contenidos crean una sensación de conexión optimizando la inmediatez. La intimidad se ve reforzada por la naturaleza «en tiempo real» de las experiencias de contenido que permiten al espectador participar en una actividad o experiencia simultáneamente con otros.” Señala Kevin Allocca, Head de Cultura y Tendencias de YouTube.

Este anhelo de conexión, se vio manifestado de diversas maneras: Primero recurrieron a aquellas cosas que nos apasionan y que pueden permitirnos ser parte de conversaciones más grandes casi de inmediato, como todas las diferentes finales en vivo que tuvieron lugar en la plataforma y unieron a las personas de forma remota, desde el fútbol al gaming, hasta incluso el freestyle rap, un fenómeno que cada vez crece más en YouTube. De hecho, las transmisiones en vivo de Red Bull Batalla de Gallos de Argentina, México, España y la final global sumaron más de 20 millones de visualizaciones.

Hubo eventos que provocaron conexiones a nivel macro al permitirnos participar en una conversación en tiempo real sobre eventos prácticamente mundiales. 2 millones de personas vieron al mismo tiempo cuando el rover Perseverance de la NASA aterrizó en Marte³ y el video ya acumula más de 21 millones de visualizaciones.

El auge de los livestreams de hip hop LoFi ha creado espacios para las personas que intentan concentrarse en una determinada actividad, como estudiar o trabajar. Hablamos de una actividad solitaria que se busca realizar a través de una experiencia compartida. En este sentido, el canal de música 24/7 Lofi Girl generó 890 millones de streams de personas que buscan acompañamiento mientras estudiaban y trabajaban.

Quizás uno de los mayores ejemplos de conexión es la madre de todos los fandoms, el Army de BTS. Para el lanzamiento de “Butter”, la transmisión en vivo de un trozo de mantequilla animado no solo recibió más de 960 mil vistas simultáneas máximas y más de 17 millones de reproducciones en total, sino que se convirtió en un video en tendencia en la mayor parte de LATAM, estando dentro de las 5 primeras posiciones en México, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Creando Familiaridad – a través de contenido auténtico

A medida que los límites entre lo público y lo privado se derrumban, los espectadores de videos buscan contenido con el que puedan identificarse. El 62% de las personas encuestadas, está de acuerdo en que el contenido no necesita tener un aspecto profesional para que lo encuentren valioso⁴. De esta forma, varios canales han crecido en los últimos meses al abordar su contenido a través de la informalidad.

“El video como modo de comunicación se ha vuelto aún menos mediado, y una gama más amplia de artistas y creadores están desarrollando la idea de lo que significa «autenticidad», forjando nuevos tipos de conexiones con los espectadores en el proceso.” Agrega Karla Agis, Gerente de Cultura y Tendencias para YouTube en América Latina.

En los últimos años, el aumento de voces únicas y poco representadas ha sido constante: El 7 de abril, Tomiii11, un niño de 10 años de Chile, fue noticia cuando, al compartir su propia historia y su deseo de ser un creador y streamer popular, pasó de 2 mil suscriptores a 3 millones en un solo día. Unos días después, se repitió la misma situación, esta vez con la abuela mexicana y experta en cocina guerrerense Cocinando con Ninfa. Su deseo por convertirse en una creadora destacada se volvió viral e incluso despertó el interés y apoyo de uno de los fandoms más grandes de México: el Army de BTS, pasando de 4 mil a 500 mil suscriptores en tan solo un par de días.

Creando Participación – a través de experiencias inmersivas

Según Karla Agis, “las experiencias inmersivas han sido otro ejemplo de un motivador de conexión, ya que el espectador asume un papel casi protagónico en el contenido”. Esto está particularmente presente en la comunidad de gaming que se presenta como uno de los espacios más influyentes en la cultura juvenil.

La colaboración entre creadores no solo refleja la evolución de sus relaciones como comunidad, sino que también proporciona un entretenimiento tipo reality show entre creadores establecidos y emergentes, con la audiencia. En lo que va del año, los videos con “Egoland” en el título han sumado más de 280 millones de vistas, y las visualizaciones diarias promedio de videos relacionados con el juego Rust, como este que reúne a más de 70 creadores de España y Latam, crecieron más del 300% en enero de 2021 en comparación con diciembre de 2020.

Por otro lado, tenemos a Friday Night Funkin, el más reciente juego de ritmo y obsesión de los creadores de YouTube, que ha recibido más de 900 millones de vistas en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú en 2021. Este contenido, que generó más de 120 mil subidas de videos relacionados en la región durante 2021⁵, refleja el papel de la audiencia en expandir el universo del juego y reinterpretarlo al crear sus propias versiones modificadas, a veces de formas inesperadas pero igual de divertidas.

Esta conexión a través de la inmersión en ‘juegos de rol’ que llegan a simular nuestra propia presencia se ha manifestado de otras formas, desde creadores de VR Chat que reutilizan personajes de anime en distintas situaciones, hasta experiencias en la naturaleza llenas de adrenalina en primera persona o incluso Motovlogs. En esta categoría, el creador argentino Pablo Imhoff duplicó con creces su número total de suscriptores en 2020 (vs.2019)

Sentirse conectado es una necesidad humana fundamental y la rápida adopción del video como una herramienta para facilitar este sentido de conexión, ha hecho que desempeñe un rol fundamental en la vida de las personas. Crear un sentido de comunidad, familiaridad y participación, son distintas formas para ayudar a las personas a sentirse más conectadas en lugar de aisladas, y brinda oportunidades para que la creatividad y el entretenimiento aporten un valor más profundo en nuestras vidas.

Para ver el reporte completo del equipo de Cultura y Tendencias de YouTube, ingresa en yt.be/trendsreport

