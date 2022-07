10° aniversario de Billion Views Club de YouTube celebra el éxito mundial Gangnam Style, primer video musical en alcanzar las 1,000 millones de vistas

En México, Los Ángeles Azules cuentan con dos canciones dentro del Billion Views Club.

(15/Jul/2022 – web) Panamá.- La historia de los videos musicales cambió para siempre cuando el 15 de julio de 2012, el video “Gangnam Style” de Psy hizo su debut en YouTube y consiguió la atención de espectadores de todo el mundo que acudieron a la plataforma para experimentar y compartir la sensación viral. En menos de seis meses, el 21 de diciembre de 2012, se convirtió en el primer video musical en alcanzar las mil millones de vistas en la plataforma, estableciendo el Billion Views Club (BVC) de YouTube. Diez años después, YouTube celebra este aniversario con los videos y artistas que junto a Psy llegan a millones de personas en todo el mundo.

“Ser el primer artista en alcanzar las mil millones de vistas en YouTube fue un sentimiento extraordinario hace 10 años y hoy aún lo es. Haber desempeñado un papel en crear el camino para que la música de todo tipo trascienda las fronteras en un verdadero honor”, expresa Psy con motivo del décimo aniversario.

Por su parte, Kevin Meenan, Gerente de Tendencias Musicales de YouTube, comenta: “El Billion Views Club representa la mezcla diversa de sonidos y voces que han ayudado a hacer de YouTube el hogar de la música. La lista sirve como un recordatorio del poder del emparejamiento visual de una gran canción, con el video musical – junto con funciones como Premieres y Shorts – sirven como la mejor manera para que los artistas compartan su arte y visión directamente con los fans”.

Billion Views Club de YouTube continúa creciendo para incluir algunos de los videos musicales más icónicos que perduraron a lo largo del tiempo y dejaron una huella en espectadores de todo el mundo. Alcanzar la meta de las mil millones de vistas en YouTube sigue siendo un gran hito, y hoy se honra con un logo de YouTube personalizado del Billion Views Club creado especialmente para la ocasión.

En estos años, muchos otros videos musicales fueron parte del club; incluyendo una colección que abarca géneros y generaciones de algunos de los videos más memorables como es el caso de “Despacito ft. Daddy Yankee” de Luis Fonsi, “How You Like That” de BLACKPINK, “Hotline Bling” de Drake, “Take On Me” de a-ha, “Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira, “See You Again ft. Charlie Puth” de Wiz Khalifa, “Bodak Yellow” de Cardi B, “Nothing Else Matters” de Metallica, “Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars” de Mark Ronson, “Bad Guy” de Billie Eilish y la entrada más reciente del club, Coolio que debuta en el BVC por su éxito de los 90 “Gangsta’s Paradise”.

Por su parte, J Balvin y Justin Bieber están empatados con la mayor cantidad de entradas de mil millones de vistas como artista principal, invitado o colaborador, con 11 videos musicales oficiales cada uno. “Hello” de Adele es la entrada más rápida en el Billion Views Club, alcanzando la meta en solo 88 días, y Guns N’ Roses desafía décadas con el primer video musical de las mil millones de vistas tanto de los 80 (“Sweet Child O’ Mine”) como de los 90 (“November Rain”). A pesar de que lleva casi una década, continúa siendo un logro distinguido celebrado por artistas, la industria y los fanáticos por igual.

La agrupación mexicana, Los Ángeles Azules, cuentan con dos canciones dentro del Billion Views Club: Nunca Es Suficiente, con Natalia Lafourcade, y Mis Sentimientos, con Ximena Sariñana, ambas versiones en vivo.

➡ Los Ángeles Azules – Nunca Es Suficiente ft. Natalia Lafourcade (live).

➡ Los Ángeles Azules – Mis Sentimientos ft. Ximena Sariñana (Live)

Actualmente hay más de 85 videos musicales de artistas latinoamericanos que han superado 1B de vistas. El top 10 está conformado por artistas como:

• El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

• Enrique Iglesias – Bailando ft. Descemer Bueno, Gente De Zona (Español)

• Shakira – Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

• J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

• Shakira – Chantaje (Official Video) ft. Maluma

• Pedro Capó, Farruko – Calma (Remix – Official Video)

• Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)

• Natti Natasha Ozuna – Criminal [Official Video]

• Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna – Te Bote Remix (Video Oficial)

A continuación, algunas estadísticas de artistas de todo el mundo que superaron las mil millones de vistas con sus videos musicales en YouTube:

Artistas con más videos musicales oficiales que entran en el Billion Views Club

• J Balvin – 11 videos

• Justin Bieber – 11 videos

• Ozuna – 10 videos

• Rihanna – 8 videos

• Nicki Minaj – 8 videos

• Maluma – 8 videos

*Metodología: entradas de videos musicales oficiales como principal, invitado o colaborador

Videos musicales que más rápido alcanzaron mil millones de vistas

• Adele – Hello – 88 días

• Ed Sheeran – Shape of You [Official Video] – 97 días

• Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 97 días

• J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video) – 103 días

• Luis Fonsi, Demi Lovato – Échame La Culpa (Video Oficial) – 111 días

*Metodología: Total de días desde la fecha de lanzamiento hasta la fecha en que el video cruzó mil millones de vistas

Video musical más visto de todos los tiempos

• Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 7.8B

• Ed Sheeran – Shape of You (Official Music Video) – 5.7B

• Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack – 5.5B

• Mark Ronson – Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars – 4.6B

• PSY – GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V – 4.4B