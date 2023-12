2024: La adopción de la inteligencia artificial en empresas seguirá creciendo rápidamente en diversos sectores

La Inteligencia Artificial, la tendencia tecnológica con más fuerza para el 2024

(27/Dic/2023 – web) Centroamérica.- Hasta hace poco, muchas empresas se encontraban en un estado de desarrollo de inteligencia artificial (IA) en el que realizaban innumerables pruebas y demostraciones de concepto, pero implementaban muy pocos proyectos habilitados por la IA en sus operaciones empresariales. Sin embargo, esta situación ha cambiado de manera significativa en los últimos años, según hemos visto la tendencia en SAP. Según una encuesta realizada por McKinsey & Company en diciembre de 2022, la adopción de la IA se ha más que duplicado en los últimos cinco años. A medida que las organizaciones exploran las diversas capacidades de la IA, se están diversificando en términos de las aplicaciones de la tecnología.

A pesar de este crecimiento en la adopción de la IA, muchas empresas aún se enfrentan a desafíos para aprovechar al máximo el valor comercial que esta tecnología puede ofrecer. En la quinta investigación anual del State of AI in the Enterprise, realizada por el Instituto de IA de Deloitte, se observa que el número de encuestados que se consideran “subutilizadores” de la IA ha aumentado en casi un tercio. Esto puede atribuirse, en parte, a que el término “IA” abarca una amplia gama de capacidades, desde visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural hasta aprendizaje profundo y redes neuronales, lo que puede resultar en desafíos para identificar las aplicaciones y enfoques más adecuados.

La adopción de la inteligencia artificial en las empresas está creciendo rápidamente, y muchas compañías están implementando diversas capacidades de IA en sus operaciones. A continuación, destacamos en SAP cuatro empresas de renombre que ya utilizan está tecnología activamente en sus proyectos:

Moderna:

Una empresa de biotecnología ha invertido en una plataforma de IA y ciencia de datos para acelerar el desarrollo de medicamentos basados en ARNm, incluida la vacuna contra la COVID-19.

Utiliza IA para diseñar moléculas de ARNm, mejorar su eficacia y acelerar la producción en masa.

Moderna ha demostrado el éxito de la IA al desarrollar una vacuna líder contra la COVID-19 con una eficacia del 95%.

Mattel:

El fabricante de juguetes utiliza la IA en forma de generadores de imágenes para ayudar a sus diseñadores a crear nuevos diseños de autos Hot Wheels. Los diseñadores pueden hacer solicitudes de diseño en lenguaje natural y recibir imágenes generadas por IA que se ajustan a sus especificaciones. La IA permite a los diseñadores explorar diversas opciones y mejorar la creatividad en el proceso de diseño.

Costa Group:

Una empresa agrícola australiana, utiliza robots polinizadores impulsados por visión por computadora en lugar de abejas para polinizar sus cultivos de tomates en invernaderos.

Estos robots utilizan visión por computadora y aprendizaje profundo para identificar las flores listas para la polinización y mejorar el rendimiento en comparación con la polinización manual. La IA reduce la propagación de virus y elimina la necesidad de contacto humano con las plantas.

Procter & Gamble (P&G):

Está digitalizando y analizando datos de más de 100 sitios de fabricación utilizando IA, machine learning y visión por computadora. Implementa la IA para predecir la longitud de las toallas de papel terminadas y optimizar la cantidad de producto entregada a los clientes. P&G se centra en la fabricación inteligente a gran escala con énfasis en mantenimiento predictivo, calidad predictiva y optimización de sostenibilidad.

La IA ofrece ventajas significativas, desde acelerar el desarrollo de productos hasta mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. El uso estratégico de la IA es fundamental para el éxito en la economía actual y sin duda una tendencia a tomar muy en cuenta este 2024.