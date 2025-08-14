Alianzas tecnológicas impulsan la productividad laboral en América Latina

INFORM y GeoVictoria desarrollan solución de IA para planificación de turnos

La planificación laboral se convierte en herramienta estratégica gracias a alianzas tecnológicas regionales.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- La transformación digital, la inteligencia artificial y la colaboración organizacional están redefiniendo la cultura del trabajo en América Latina. En este nuevo escenario, las alianzas estratégicas entre empresas tecnológicas están acelerando la adopción de modelos laborales más eficientes, humanos y adaptados a la realidad regional.

Según el informe de McKinsey “What could a new era mean for Latin America?” (2023), cerca de 50 millones de personas se integrarán a la fuerza laboral urbana para 2025. Este crecimiento exige soluciones que combinen eficiencia operativa con bienestar laboral.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión de turnos

La planificación de turnos, tradicionalmente administrativa, se ha convertido en una herramienta estratégica. Modelos basados en IA permiten asignaciones más justas y adaptables, mejorando el desempeño organizacional y la experiencia de los trabajadores.

“La gestión inteligente del tiempo ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad estructural”, afirma Federico dos Reis, CEO de INFORM para América Latina. En esta línea, INFORM y GeoVictoria han desarrollado WorkforcePlus, una solución que combina precisión algorítmica con sensibilidad humana, considerando normativa laboral, contratos y preferencias individuales.

Tecnología con enfoque regional

La alianza entre la alemana INFORM y la chilena GeoVictoria responde al modelo Best of Breed, donde cada empresa aporta su especialidad. GeoVictoria suma su presencia regional en más de 7 mil empresas, mientras que INFORM contribuye con su experiencia global en planificación de alta complejidad.

“Estamos ayudando a las organizaciones a gestionar personas con herramientas que entienden el contexto latinoamericano y promueven un equilibrio entre productividad y bienestar”, comenta Felipe Araya, director de Alianzas de GeoVictoria.

La solución se integra con plataformas como SAP y SuccessFactors, e incluye módulos de autoservicio para que los trabajadores interactúen activamente con sus horarios.