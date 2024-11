BCG y GCF destacan la urgencia de atraer talento diverso ante la escasez en ciberseguridad global

La Inteligencia Artificial y la falta de personal: los mayores retos en ciberseguridad según informe de BCG y GCF

(12/Nov/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- A pesar de la inversión de 200 mil millones de dólares en ciberseguridad en los últimos años, las organizaciones siguen enfrentando una crítica escasez de talento especializado. Según el informe “The Global Cybersecurity Workforce Shortage and Skills Gap: A Threat We Cannot Ignore”, realizado por Boston Consulting Group (BCG) en colaboración con el Foro Global de Ciberseguridad (GCF), solo el 72% de los puestos en ciberseguridad están actualmente ocupados, lo que deja a las empresas vulnerables ante el aumento de las amenazas cibernéticas.

El estudio revela que la fuerza laboral global dedicada a ciberseguridad se compone de 7.1 millones de profesionales, con una mayor concentración en Asia-Pacífico, mientras que África se encuentra en desventaja con menos de 300,000 especialistas. Además, las mujeres solo representan el 24% de la fuerza laboral en este campo, lo que resalta una preocupante falta de diversidad.

La irrupción de la inteligencia artificial en la ciberseguridad

El panorama de la ciberseguridad está experimentando una transformación significativa debido al uso creciente de la inteligencia artificial generativa (GenAI). Actualmente, el 70% de las organizaciones están integrando IA en sus estrategias de seguridad, lo que representa tanto una oportunidad como un desafío. Aunque la IA permite cubrir algunas brechas en la fuerza laboral, también introduce complejidades al habilitar técnicas avanzadas de ciberataques como phishing sofisticado y la explotación automatizada de vulnerabilidades.

El informe destaca que el 58% de los líderes en ciberseguridad están preocupados por el potencial de la IA para desarrollar ataques que superen las defensas tradicionales. Para abordar esta amenaza, el 60% de las empresas están priorizando la capacitación continua, buscando preparar a sus equipos para aprovechar la IA de forma segura mientras se defienden contra ataques potenciados por esta tecnología emergente.

El desafío de la ciberseguridad en Latinoamérica

Marcial González, managing director y socio de BCG, destacó los retos que enfrenta Latinoamérica en el ámbito de la ciberseguridad: “La región ha visto un alarmante aumento en ataques de ransomware, impulsados por la rápida digitalización sin una infraestructura de seguridad adecuada. Aunque algunos países han avanzado en políticas de ciberseguridad, la mayoría aún está en etapas iniciales de respuesta. La falta de marcos regulatorios y talento especializado sigue siendo un obstáculo, pero la adopción de tecnologías en la nube muestra señales positivas hacia una mayor resiliencia cibernética”.

Llamado a la acción: construyendo el talento del futuro

El reporte presentado en la Reunión Anual del GCF 2024 destaca la necesidad urgente de atraer nuevos talentos, especialmente de grupos infrarrepresentados. Para ello, recomienda estrategias como:

• Alcanzar a grupos diversos e infrarrepresentados.

• Integrar la ciberseguridad en el ADN organizacional.

• Promover campañas educativas para incentivar carreras en ciberseguridad.

• Fomentar una cultura inclusiva y de aprendizaje continuo.

• Establecer trayectorias claras de carrera y desarrollo.

• Implementar prácticas de contratación basadas en habilidades.

• Expandir la formación desde etapas tempranas en el sistema educativo.

Marcial González enfatiza la importancia de una colaboración integral: “Para construir la fuerza laboral de ciberseguridad del futuro, es crucial que los líderes se enfoquen no solo en habilidades técnicas, sino también en crear una cultura de aprendizaje que permita a los profesionales adaptarse a tecnologías y amenazas en constante evolución”.

Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG) es un socio estratégico global que colabora con líderes empresariales y gubernamentales para enfrentar sus desafíos más críticos y capitalizar sus mayores oportunidades. Fundado en 1963, BCG ha sido pionero en estrategia de negocios, apoyando transformaciones profundas y generando ventajas competitivas a través de un enfoque colaborativo único. Con equipos diversos y una profunda experiencia sectorial, BCG impulsa soluciones innovadoras en consultoría de gestión, tecnología y diseño.