Boson Planning: La primera plataforma Centroamericana que revela datos y tendencias de América Latina

Lanzan Boson Planning, una herramienta regional para interpretar la realidad política y económica

• El sitio busca solucionar la escasez de herramientas modernas que combinen inteligencia de datos, visualizaciones y narrativa humana en un solo espacio para analizar temas económicos, políticos y sociales.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una nueva plataforma digital, denominada Boson Planning, ha sido lanzada en la región con el objetivo de transformar la manera en que se analizan las realidades de América Latina. Este sitio pionero integra secciones temáticas, estudios especializados y un panel de datos en vivo, facilitando la lectura de tendencias políticas, económicas, educativas y culturales.

Boson Planning reúne datos verificables, herramientas tecnológicas de punta y análisis sociales rigurosos para ofrecer una interpretación clara de los factores que están moviendo a la región.

Integración de Datos, Tecnología y Narrativa Humana

Gabriel García, desarrollador de Boson Planning, señaló que el proyecto surgió de una necesidad concreta: la carencia de una herramienta accesible, moderna y de alcance regional que combine indicadores, visualizaciones y lectura social en un único espacio.

“Después de muchos años trabajando en análisis de datos, tendencias y creación de estudios de mercado nos dimos cuenta que en la región abundan los datos, pero escasean los espacios que los interpreten con claridad; no existía ninguna opción que integrara estas tres capas: inteligencia de datos, análisis riguroso y narrativa humana,” explicó García.

Aunque se trata de una plataforma regional, su «ADN» se formó en Costa Rica, donde sus desarrolladores encontraron un ecosistema favorable de talento en análisis, comunicación y tecnología, y una alta accesibilidad a la información pública, lo que permitió diseñar una herramienta que no solo muestra datos, sino que los interpreta con responsabilidad.

Secciones Temáticas y Contenido de Impacto

Boson Planning se estructura en seis secciones temáticas clave, que permiten a los usuarios navegar por estudios, visualizaciones e insights breves. El contenido se caracteriza por ser «rápido de leer, fácil de entender y transparente en sus fuentes».

Las secciones disponibles son:

• Política: Aborda elecciones, liderazgo y reputación pública.

• Salud: Cubre sistemas sanitarios, bienestar y alertas regionales.

• Tecnología: Analiza inteligencia artificial, adopción digital e innovación.

• Economía: Se enfoca en riqueza, consumo y señales del mercado.

• Educación: Examina brechas, instituciones y formación profesional.

• Social: Trata sobre generaciones, desigualdad y comportamiento ciudadano.

Análisis que Marcan Tendencia

La plataforma debutó con publicaciones que ya han generado interés en los sectores académico, empresarial y mediático. Entre sus primeros análisis publicados destacan: Educación y poder rumbo a Costa Rica 2026, un documento que muestra la creciente influencia del nivel académico de los precandidatos; Riqueza por país en América Latina 2024, un estudio sobre la concentración de capital y brechas abiertas; y un comparativo que revela la actividad digital de universidades privadas.

Además de las cifras y visualizaciones estáticas, Boson Planning integrará un dashboard interactivo que permitirá monitorear el pulso mediático y digital del continente. El sitio también sumará entrevistas con analistas y columnas mensuales de especialistas para complementar los datos con criterio y experiencia. La información se actualizará semanalmente con nuevos insights y reportes trimestrales.

Boson Planning es una consultora de investigación aplicada y estrategia enfocada en traducir la complejidad social en decisiones claras para instituciones, proyectos tecnológicos y actores de los ámbitos político, económico y social.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: