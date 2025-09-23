Brand Lift, la herramienta que evalúa el verdadero impacto de la publicidad

El estudio Brand Lift mide el impacto real de las campañas publicitarias

• El estudio Brand Lift se ha consolidado como una herramienta fundamental para evaluar el verdadero impacto de una campaña publicitaria en la percepción, recuerdo y actitud del público.

(23/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. En un entorno digital saturado de mensajes, las métricas tradicionales como los clics y las impresiones han dejado de ser suficientes para medir el éxito de una campaña publicitaria. Es en este contexto que el estudio Brand Lift se ha consolidado como una herramienta clave para comprender el impacto real de la publicidad en la percepción, el recuerdo y las actitudes del público.

El valor de una medición personalizada

El Brand Lift permite a las marcas ir más allá de las cifras inmediatas. Evalúa cómo los mensajes publicitarios generan emociones, afinidad o intención de compra. Una de sus características principales es la personalización; en lugar de aplicar cuestionarios genéricos, las metodologías más rigurosas adaptan las preguntas a los objetivos específicos de cada campaña.

Además de variables clave como el reconocimiento de marca (Brand Awareness), el recuerdo publicitario (Brand Recall) y la intención de compra (Purchase Intent), estos estudios ofrecen una lectura más cualitativa sobre la recepción del mensaje y las emociones que ha despertado.

Metodología y resultados

La metodología de estos estudios se basa en la comparación de grupos de usuarios expuestos a la campaña con otros que no lo fueron, lo que permite aislar el efecto real de la publicidad. Con una base sólida de respuestas, los resultados alcanzan un alto nivel de representatividad. El proceso es ágil, con conclusiones disponibles entre 10 y 14 días después de la finalización de la campaña.

El auge del marketing digital en las empresas panameñas: https://www.panama24horas.com.pa/empresas/conozca-como-el-marketing-digital-esta-impulsando-el-exito-de-las-empresas-gmb/

Álvaro Pastor, CMO de EXTE, señala que las marcas no solo necesitan visibilidad, sino también datos reales sobre lo que el usuario piensa. Pastor afirma que el Brand Lift proporciona insights accionables que se traducen en decisiones concretas y mejoras reales, lo que permite optimizar la inversión publicitaria en un entorno complejo. La herramienta permite a las marcas dejar de suponer para empezar a comprender lo que sienten, recuerdan y valoran las personas, ayudando a tomar decisiones que generen un impacto duradero.