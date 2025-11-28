Humanet Group y Sumarse: La brecha digital obstaculiza la captación de talento en Panamá

Especialistas reflexionan sobre la brecha digital y la desigualdad socioeconómica



• Expertos en tecnología y sociología debatieron sobre las consecuencias de la brecha digital en el mercado laboral panameño, resaltando que esta afecta tanto a jóvenes como a personas mayores con capacidades valiosas.

(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Humanet Group y Sumarse llevaron a cabo el evento “Más allá de la brecha digital: el talento invisible que nos estamos perdiendo”, una iniciativa que se concentró en el Salón de Innovación de AES para analizar las implicaciones de esta problemática en la captación de talento en el país. El consenso general entre los especialistas es que la brecha digital se ha convertido en un obstáculo significativo, dificultando el acceso a oportunidades laborales para segmentos valiosos de la población.

Análisis y Factores de la Desigualdad

El evento inició con las palabras de Elizabeth Solís, directora de proyectos de Sumarse, seguidas por Gissil Rojas, Managing Partner de Humanet Group, quien introdujo la relevancia del tema. El conversatorio subsiguiente reunió a un panel de expertos para examinar los orígenes, los factores sociales que perpetúan este fenómeno y las posibles estrategias para mitigar sus efectos.

El panel estuvo conformado por la Dra. Raisa Uribarri, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP); el Dr. Jayguer Dayan Vásquez Torres, coordinador del Observatorio Panameño de Indicadores TIC; y Ernesto Morales, emprendedor tecnológico y presidente de la Organización Panameña de Comunidades de Tecnología y Comunicación (OPACTIC).

Entre las principales reflexiones compartidas por los especialistas, se destacó la estrecha vinculación de la brecha digital con la desigualdad socioeconómica de la población panameña. Los panelistas enfatizaron la necesidad de impulsar políticas públicas que amplíen la conectividad y la importancia de colaborar con las comunidades y los tomadores de decisión para promover proyectos de ley que acorten esta distancia.

El Concepto de “Talento Invisible”

Los expertos también pusieron de relieve la existencia de lo que denominaron el “talento invisible”, constituido por personas con alto potencial que se esfuerzan por obtener formación, pero que enfrentan severas limitaciones en cuanto a recursos tecnológicos. Se puntualizó que este grupo no solo incluye a jóvenes, sino también a personas mayores con conocimientos y capacidades relevantes que encuentran barreras para integrarse efectivamente al ámbito laboral contemporáneo.

Compromiso del Sector Empresarial

Miguel Bolinaga, Presidente de AES Panamá, compartió la postura de su empresa respecto al desafío. El ejecutivo detalló el compromiso de AES con la disminución de la brecha digital por medio de sus programas comunitarios, los cuales están enfocados en llevar electricidad a zonas rurales y, consecuentemente, favorecer la conectividad. Bolinaga se alineó con las conclusiones del panel, manifestando la importancia de trabajar con responsabilidad para disminuir esta desigualdad social.

El evento concluyó con un llamado a la acción dirigido a fortalecer las alianzas entre la empresa privada, el sector público, la academia y las comunidades. El objetivo principal es darle visibilidad a este talento oculto en el corto plazo.