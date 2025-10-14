Cambio Climático y Salud: Riesgos podrían costar a la economía global US$1,5 billones para 2050 (WEF-BCG)

Informe WEF y BCG insta a CEO a invertir en resiliencia: La salud es un imperativo de negocio

• La inversión en soluciones como cultivos resistentes al clima y medicamentos termoestables no solo mitiga riesgos, sino que desbloquea nuevas oportunidades de mercado, según el análisis del WEF y BCG .

(14/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los riesgos para la salud derivados del cambio climático podrían generar un costo de al menos US$1,5 billones en pérdida de productividad para la economía mundial para el año 2050. Esta alarmante cifra se desprende del nuevo informe “Building Economic Resilience to the Health Impacts of Climate Change”, publicado por el World Economic Forum (WEF) en colaboración con Boston Consulting Group (BCG).

El análisis evalúa los impactos del Cambio Climático y Salud en cuatro sectores económicos cruciales: alimentación y agricultura, entorno construido, salud y sanidad, y seguros. La estimación de US$1,5 billones refleja las pérdidas solo en los primeros tres sectores bajo un escenario intermedio, sugiriendo que la carga real podría ser significativamente mayor.

Imperativo Estratégico para las Empresas

El informe insta a las empresas a actuar ahora para proteger la salud de sus trabajadores y construir resiliencia operativa, advirtiendo que los costos de adaptación climática podrían volverse inmanejables si se retrasa la acción. Adaptarse al calor extremo, las enfermedades infecciosas y otros riesgos acelerados por el cambio climático es, según los hallazgos, un imperativo estratégico de negocio.

El estudio detalla las vulnerabilidades específicas por sector en términos de producción perdida:

• Alimentación y Agricultura: US$740 mil millones.

• Entorno Construido: US$570 mil millones.

• Salud y Sanidad: Cerca de US$200 mil millones.

Además, proyecta un fuerte aumento en los reclamos para la industria de seguros relacionados con el cambio climático.

Inversión en Adaptación, una Oportunidad de Crecimiento

Las compañías que invierten tempranamente en adaptación al Cambio Climático y Salud pueden obtener beneficios más allá de la mitigación de riesgos. El informe concluye que estas inversiones pueden desbloquear nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento, satisfaciendo necesidades emergentes del mercado.

Ángel Martínez, Managing Director & Senior Partner, Leader of Climate & Sustainability para Spanish South America de BCG, enfatizó: “El desafío ahora es escalar las soluciones probadas con rapidez para seguir el ritmo del cambio climático, mitigar su impacto en las fuerzas laborales e invertir en innovación que impulse la resiliencia”.

El informe fue publicado previo a las Reuniones sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible del World Economic Forum y llega en un momento clave de preparación para la COP30 en Brasil, donde se espera que la adaptación de la salud se posicione en la vanguardia de la agenda climática mundial.