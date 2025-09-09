El consumo en Centroamérica se transforma: crecen las marcas premium

Hábitos de compra en Centroamérica: más productos premium en hogares vulnerables

El crecimiento del PIB en Centroamérica impulsa un consumo más selectivo, donde las marcas premium superan en crecimiento a las marcas tradicionales, según el estudio Consumer Insights.

La compra de productos de mayor valor y el aumento en el tamaño del carrito de despensa marcan un cambio en los hábitos de los consumidores centroamericanos, según un análisis reciente.

(09/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A pesar de los retos económicos y sociales que enfrenta la región, Centroamérica muestra una transformación notable en sus hábitos de compra, impulsada por un crecimiento proyectado del PIB del 3.8% y un comportamiento resiliente de los consumidores. Un informe reciente de Worldpanel by Numerator, denominado Consumer Insights del segundo trimestre, detalla un panorama de cambios donde los consumidores se vuelven más selectivos.

De acuerdo con el estudio, países como Guatemala, Panamá y República Dominicana encabezan el crecimiento económico regional. Adicionalmente, las remesas han alcanzado niveles históricos con un incremento del 20%, lo cual influye directamente en las decisiones de compra de los hogares.

El consumo ha mostrado una desaceleración, reflejada en una canasta que mantiene su volumen de compra (1.2%) pero reduce el gasto (-5.7%). Consumidores en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica se enfrentan a precios elevados que limitan un crecimiento en valor.

En 2025, las marcas premium han ganado terreno con un crecimiento del 4%, superando el 2% de las marcas tradicionales. Este fenómeno es más visible en el norte de Centroamérica, donde las compras de productos premium superan a las económicas. Entre las categorías más solicitadas en el segmento premium se encuentran el cloro, quitamanchas, galletas, productos de tomate, champú y consomé. En contraste, las marcas económicas mantienen su dominio en snacks, galletas, consomé, jabón de tocador y embutidos.

El informe también destaca una transformación en los hogares de bajos ingresos. A pesar de una disminución en la frecuencia de compra, especialmente en Panamá y El Salvador, estos hogares están comprando carritos más grandes, lo que impulsa la misión de despensa. En 2025, se registró que más de 200,000 hogares de bajos ingresos están incorporando nuevas categorías de productos, tales como desodorantes, alimentos para mascotas, crema corporal, café tostado y molido, harinas de maíz y toallas femeninas. Incluso, se observan adiciones de categorías premium como bebidas gaseosas, leche líquida, aceite y especias.

La directora comercial de Worldpanel by Numerator CariCAM, Emma Ortiz, señaló que, aunque hay un decrecimiento en la frecuencia de compra de los hogares de estratos bajos, el aumento en el tamaño de sus carritos de compra compensa este cambio. Esto, a su vez, genera una disminución en la misión de proximidad, indicando que este grupo socioeconómico, si bien reduce su volumen total, está diversificando su consumo al incorporar marcas premium y nuevas categorías.