Climatarianos y flexitarianos, conoce más de estas tendencias en el Índice Tetra Pak 2023

(17/Nov/2023 – web) Panamá.- Según el Índice de Tetra Pak de 2023, los consumidores están teniendo en cuenta activamente tanto el medioambiente como su salud individual a la hora de comprar alimentos. Estos consumidores con conciencia ambiental, denominados «climatarianos», están dispuestos a modificar sus hábitos alimentarios para proteger el planeta.

El mercado de alimentos saludables ya se ha consolidado, dado que los consumidores buscan activamente productos que tengan un impacto positivo en su bienestar físico. Sin embargo, una mayoría significativa está adoptando una visión más holística: el 70 % afirma que los productos saludables no deben dañar el medioambiente, mientras que un 54 % está dispuesto a hacerse responsable por el planeta y cambiar su dieta para contribuir a un mundo mejor.

Este doble enfoque se refleja en el creciente número de consumidores que reducen conscientemente la cantidad de carne que consumen, a quienes se conoce como «flexitarianos», y casi la mitad de todos los consumidores afirman estar reduciendo la ingesta de carne o excluyéndola por completo. El Índice de Tetra Pak, basado en una encuesta realizada en diez países de todo el mundo por la empresa de investigación de mercado global IPSOS, descubrió que esta tendencia hacia la reducción de carne es un fenómeno global. El 56 % de los encuestados citan razones de salud para adoptar una dieta flexitariana, pescatariana, vegetariana o vegana, pero más de un tercio (36 %) cita específicamente el medioambiente como su principal motivación.

La investigación también revela que la conveniencia ya no es lo más importante. En un marcado cambio de actitud, el 70 % sacrificaría la conveniencia por productos más sanos. El afán por la salud tampoco se ve afectado por la crisis del costo de vida: solo el 17 % está dispuesto a sacrificar alimentos y bebidas beneficiosos para la salud en la actual coyuntura económica.

Una tendencia creciente

Se espera que la tendencia climatariana aumente a medida que los efectos del cambio climático se dejen sentir de forma más generalizada, y los consumidores esperan que los fabricantes de alimentos ofrezcan productos saludables y sostenibles.

Adolfo Orive, Presidente y CEO de Tetra Pak, comenta: «Los resultados del Índice de este año reflejan la dirección que hemos tomado en los últimos años con el fin de descarbonizar la industria alimentaria y hacer que los sistemas alimentarios sean más resilientes y sostenibles. En muchas partes del mundo, la gente depende de productos como la leche y los jugos para su nutrición diaria, por lo que es fundamental optimizar su cadena de valor con innovaciones en abastecimiento, envasado, procesamiento y distribución, que es donde hemos estado desempeñando un papel activo junto con nuestros clientes y proveedores. Además, teniendo en cuenta que el mundo necesitará un 60 % más de alimentos para 2050, estamos complementando estos esfuerzos con tecnologías que pueden ayudar a explorar nuevas fuentes de nutrición, desde nuevas fuentes vegetales hasta proteínas alternativas producidas con biomasa y fermentación de precisión. Ambas áreas son fundamentales para contribuir a la sostenibilidad del sistema alimentario».

El potencial de los nuevos alimentos

Las innovaciones alimentarias pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de ofrecer productos no solo sabrosos, sino también eficientes desde el punto de vista de los recursos. La buena noticia es que los consumidores están dispuestos a adoptar innovaciones que mejoren nuestra forma de vivir y comer, y el 62 % cree que la tecnología tiene un rol en un futuro más sostenible. Al mismo tiempo, algunos consumidores temen que estas innovaciones no sean tan naturales como los alimentos frescos y no procesados, por lo que será fundamental encontrar el equilibrio adecuado.

«Este ámbito se está desarrollando con bastante rapidez, y es difícil predecir cuándo y hasta qué punto tendrá éxito; pero solo mediante esfuerzos continuados y aprovechando la colaboración para explorar todas las oportunidades potenciales, encontraremos soluciones a los desafíos actuales del sistema alimentario», afirma Adolfo.

Vía RUA