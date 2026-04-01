Expertos señalan que la confianza es el nuevo KPI estratégico en las relaciones públicas

Estudios recientes de PwC y Deloitte confirman que los consumidores priorizan la legitimidad y la consistencia de las marcas sobre la simple exposición mediática.
Por qué la credibilidad en PR supera al alcance tradicional en la estrategia de marca
• El éxito en las relaciones públicas evoluciona de la acumulación de menciones hacia la construcción de una confianza sostenible y coherente con la audiencia.
(01/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sector de las relaciones públicas experimenta una transformación profunda donde la credibilidad en PR ha desplazado al volumen de menciones como la métrica fundamental de éxito. Tras años de priorizar el alcance y la visibilidad masiva, la saturación de mensajes y la creciente desconfianza de las audiencias han erosionado la lógica de que «estar en todas partes» garantiza relevancia. Hoy, el impacto real de una marca no se mide por cuánto dice, sino por la sostenibilidad y veracidad de su narrativa en el tiempo.
Este cambio de paradigma se sustenta en datos de mercado recientes. Según el Estudio de Confianza 2025 de PwC, más del 70% de los consumidores identifica la confianza como el factor determinante para establecer vínculos con una empresa. Complementariamente, el Global Gen Z and Millennial Survey de Deloitte revela que el 60% de los jóvenes evalúa a las organizaciones basándose en la coherencia entre sus palabras y sus acciones, por encima del posicionamiento tradicional.
De la visibilidad a la legitimidad
Joel Sebastián, Client Services VP en another, explica en tercera persona que el valor estratégico actual reside en construir una identidad que las audiencias consideren confiable, incluso en periodos donde la marca no mantiene una comunicación activa. La democratización de la capacidad de comunicar ha diluido el valor de la presencia constante, obligando a las marcas a superar filtros más exigentes por parte de los consumidores, quienes ahora priorizan la consistencia sobre la repetición.
Análisis como el State of the Consumer de McKinsey refuerzan esta postura al mostrar que más del 65% de los consumidores ha abandonado marcas debido a inconsistencias o pérdida de confianza. En este escenario, una visibilidad carente de sustento no genera valor, sino que expone las debilidades de la organización ante el público.
La construcción de confianza como proceso acumulativo
A diferencia de las impresiones o el alcance, la credibilidad no se genera mediante campañas aisladas o picos de actividad. Los expertos coinciden en que es un activo acumulativo que depende de patrones de comportamiento sostenidos. Rankings como el de World’s Most Trustworthy Companies 2025 demuestran que las empresas líderes en confianza no son necesariamente aquellas con mayores picos de visibilidad, sino las que mantienen una narrativa coherente en cada interacción, desde comunicados oficiales hasta la gestión de crisis.
El especialista de la agencia another señala que la credibilidad debe demostrarse con decisiones reales y no solo con relatos aspiracionales. Esto obliga a que la función de las relaciones públicas evolucione de la simple amplificación de mensajes hacia una gestión integral de la coherencia corporativa.
Nuevas métricas para el éxito a largo plazo
El reto actual para las empresas radica en que la confianza no se refleja en dashboards de tiempo real ni en métricas de rendimiento inmediato. La medición del éxito en relaciones públicas se traslada de los «outputs» (resultados directos) a los «outcomes» (percepción, preferencia y legitimidad). En un mercado donde la comunicación es accesible para todos, la visibilidad ha dejado de ser un recurso escaso, convirtiendo a la confianza en el único KPI que garantiza valor y permanencia para las marcas en el futuro.
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