Las cuatro tendencias clave que definirán al consumidor latinoamericano 2026

De resiliente a cauto: los cuatro giros del consumidor latinoamericano 2026

• Nuevas presiones económicas, la preocupación por la seguridad y un ecosistema de contenido saturado están impulsando un cambio hacia un consumidor más prudente, hiperlocal y selectivo con las marcas que demuestren valor y transparencia.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El perfil del consumidor latinoamericano 2026 está experimentando un giro significativo, evolucionando de un estado de resiliencia observado en 2025 hacia uno más cauto y selectivo, según un análisis de LatAm Intersect. Tras un año marcado por un fuerte comercio electrónico y una alta adopción de billeteras digitales, el nuevo ciclo estará definido por la incertidumbre, la búsqueda de comunidad y la necesidad de confianza en la tecnología.

La Head de Marketing & Digital de LatAm Intersect, Livia Gammardella, explicó que si bien la región mostró una fortaleza notable en 2025, esa resiliencia está cediendo ante una necesidad mayor de seguridad, estabilidad y pruebas claras de valor. «Los consumidores ya no buscan solo mensajes inspiradores: esperan marcas que demuestren, con hechos, que entienden su realidad», afirmó la experta.

Nuevas presiones económicas, la creciente preocupación por la seguridad y procesos electorales en varios países como Colombia, Brasil y Perú, son factores que darán forma a estas cuatro transiciones clave.

1. De resiliente a incierto: la prudencia reemplaza el optimismo

A pesar de que en 2025 el consumo de los hogares en varias economías superó el crecimiento del PIB y más de la mitad de los hogares utilizó múltiples canales de compra, el 2026 se perfila hacia una mayor prudencia. La preocupación por el costo de vida y la inseguridad ha superado a la inflación como la principal inquietud regional.

Según el análisis, el 52% de los consumidores está preocupado por sus finanzas, y se espera que aumenten las decisiones de mantenimiento y reparación por encima del recambio de productos.

2. De sostenible a comunitario: enfoque en la hiperlocalidad

El interés por productos locales, que ya era alto (60% de brasileños, 59% de colombianos y 54% de mexicanos), se combinará con un movimiento más amplio hacia la hiperlocalidad. Este movimiento implica volver a espacios presenciales, grupos pequeños y experiencias multisensoriales, priorizando la participación tangible sobre el consumo digital.

El 75% de los consumidores declara que prefiere comprar a marcas locales si se mantiene la calidad. El estudio resalta el crecimiento del retail experiencial frente al comercio puramente transaccional.

3. De autocuidado a nostalgia: la Gen Z busca el pasado

Aunque el bienestar fue una prioridad de gasto en 2025 (48% lo declaró), el 2026 introduce una capa emocional: la nostalgia como respuesta a la fatiga digital y la incertidumbre. El 53% de los colombianos cree que el país era mejor en 1975.

La Gen Z es la generación más nostálgica, con el 54% prefiriendo estética vintage y el 50% sintiendo afinidad con medios del pasado. Esto se traduce en la búsqueda de objetos físicos, rituales cotidianos y marcas con herencia cultural reconocible.

4. De curiosos por la IA a buscadores de confianza

A pesar de la adopción masiva de la Inteligencia Artificial (IA) por parte del 65% de los consumidores, persisten las dudas sobre la manipulación y falsedad. Para 2026, la IA solo será aceptada si aporta certeza y transparencia.

El 62% de los consumidores globales confiaría más en marcas que expliquen cómo utilizan la IA. En Brasil, el uso de esta tecnología para apoyo emocional creció del 10% al 44% en un año.

LatAm Intersect concluye que el desafío para las marcas en 2026 será demostrar coherencia, utilizando estrategias como el storytelling basado en pruebas reales, la integración de lo digital con lo presencial en microcomunidades y la reinterpretación de la nostalgia con una mirada contemporánea.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: