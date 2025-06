El 70% de los panameños tiene una percepción positiva de su empleo, según Konzerta

El trabajo ideal: la mayoría de los panameños seguiría trabajando aun sin necesidad económica

El 75% de los panameños seguiría trabajando aunque ganara la lotería, demostrando el valor que le dan a su empleo más allá de la necesidad financiera.

Konzerta destaca que solo el 15% de los trabajadores en Panamá están enamorados de su empleo, mientras que el salario y el ambiente laboral impactan la percepción de satisfacción.

(13/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Según el último estudio Enamorados del trabajo 2025 realizado por Konzerta, portal líder de empleo de Panamá, el 70% de los panameños tiene una apreciación positiva de su trabajo. Al evaluar esta apreciación positiva en el resto de los países de la región, los resultados son los siguientes: en Ecuador el 80% mantiene una apreciación positiva de su trabajo; en Perú el 76% tiene el mismo sentimiento; en Chile el 59%; y en Argentina el 58%.

Aunque solo el 15% indica estar enamorado de su trabajo, el 55% de las personas trabajadoras en Panamá manifestaron que les gusta lo que hace. En contraposición, el 14% sostuvo que no le gusta su empleo; el 12% afirmó que le da igual; y el 4% lo odia.

«El estudio nos permite tener una radiografía precisa respecto a la valoración que los panameños hacen de sus empleos. La mayoría de las personas, el 75%, seguiría trabajando, aunque no tuviese la necesidad económica de hacerlo. Solo el 18% presenta una insatisfacción laboral donde los salarios, con el 35%, se destacan como el motivo principal de esta apreciación negativa; seguido del lugar donde trabajan con el 33%», explica Jeff Alejandro Morales Gerente de Marketing de Konzerta.

Enamorados del trabajo es un estudio de Konzerta en el que participan 3,666 personas trabajadoras de la región: 694 de Panamá, 828 de Argentina, 674 de Chile, 978 de Ecuador y 492 de Perú. El estudio explora la valoración que tienen las personas sobre su trabajo.

Comparándolo con el año anterior, hubo un aumento en la valoración del trabajo por parte de los talentos: en 2024, el 49% de las personas encuestadas había afirmado que les gustaba su trabajo, sin embargo, aún no se acerca a los valores del 2023, cuando el 71% aseguraba lo mismo.

Respecto a los motivos por los que a las personas les gusta o están enamoradas de su trabajo, el 57% dice que es porque disfruta mucho lo que hace; el 16% sostiene que con su trabajo no solo aporta a la organización, sino también a la sociedad; un 12% explica que le gusta su lugar de trabajo; el 8% señala que es lo que siempre soñó; un 5% afirma que es porque es su trabajo ideal; y el 2% indica que le gusta porque está muy conforme con su salario.

Los motivos de la valoración positiva similar son a los hallazgos de la edición 2023 y 2024 del estudio, donde más del 50% de los talentos expresaron que así lo sentían porque disfrutaban mucho de lo que hacían y este año el 57% lo sostiene, además el 16% afirmó que con su trabajo no solo aportaba a la sino organización también a la sociedad, motivo que en el 2023 y 2024 fue del 23%.

¿Qué pasa con los talentos a los que no les gusta u odian su trabajo? El 35% sostiene que es porque su sueldo no es suficiente; el 33% afirma que no le gusta el lugar donde trabaja; el 13% explica que no disfruta para nada de lo que hacen; el 12% dice que no es su trabajo ideal; el 4% cree que con su trabajo no aporta nada a la organización, ni a la sociedad; y el 2% nunca imaginó con trabajar en algo así.

El 75% de las personas trabajadoras en Panamá seguiría trabajando si ganara la lotería

En Panamá, el 75% de las personas trabajadoras manifestó que seguiría trabajando aún si ganase la lotería, o no tuviese la necesidad económica de hacerlo. Esta intención bajar 3 puntos porcentuales respecto al 2024, cuando el 78% afirmó que seguiría pese a ya no tener que hacerlo.

¿Por qué seguirían haciendo? El 51% indica que seguiría trabajando porque disfruta hacerlo; el 29% afirma que el problema no es el trabajo, sino trabajar de algo que no les gusta; el 13% porque no imagina su vida sin trabajar; y el 7% porque no cree que sea bueno no trabajar para las personas.

En tanto, cuando se les consulta a las personas trabajadoras respecto a la forma en la que trabajarían el 30% dice que crearía su propia organización o emprendimiento; otro 30% indica que de la misma manera que antes; el 20% lo haría con menos presión y disfrutando más de lo que hace; un 16% dice que sería con más libertad respecto a los horarios; y el 4% dejaría su trabajo actual para hacer lo que realmente le gusta.

Si pudiesen empezar de cero, ¿volverían a elegir el mismo trabajo? El 61% cree que sí lo haría, mientras que el 39% no lo cree así.