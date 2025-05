El 71% del salario en Panamá se destina a necesidades básicas y deudas

El 99% de los trabajadores panameños desea un aumento salarial

El 93% de los trabajadores tiene deudas y el 77% no logra ahorrar, evidenciando la difícil situación financiera de la población en Panamá.

El 99% de los trabajadores desea un aumento salarial, destinándolo principalmente a pago de deudas, ahorro e inversión.

(19/May/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Según el reciente estudio ¿Qué pasa con el salario? de Konzerta, portal líder de empleo en Panamá, el 92% de los panameños indica que el salario que percibe no es suficiente para afrontar las necesidades básicas, frente a un 8% que considera que sí le alcanza.

Además, entre los principales gastos que afronta el panameño con su salario, en orden de importancia están: alimentación como el gasto principal (17%), seguido por vivienda (14%), transporte (14%) y deudas (14%). En la parte media se encuentra educación (12%) y salud (11%); en la parte final se ubican gastos como vestimenta (8%), recreación (6%) y otros gastos (4%) en la última posición.

En una semana, el 87% de los panameños ya ha gastado todo su salario

¿Y cuánto tiempo aproximadamente le dura el salario? El 37% de los panameños señala que tan pronto como cobran, destinan el 100% de su salario para pagar cuentas, un 25% indica que le dura menos de la semana, y otro 25% que aguanta la semana completa. En tanto un 9% menciona que el salario le dura hasta 2 semanas, un 2% le dura 3 semanas y otro 2% hace que rinda el mes completo.

El 71% del salario se distribuye entre necesidades básica y deudas

Al momento de desglosar cómo utiliza el panameño su salario el informe detalla que un 14% lo destinan para alimentación, el 13% para gastos de transporte, el 12% para pagos de vivienda y otro 12% lo asignan para el pago de deudas. Mientras que un 11% lo dirigen para educación y un 9% para salud; para vestimenta, recreación y pago de impuestos destinan 8% a cada gasto.

El 38% de las personas trabajadoras ayudan económicamente y con regularidad a otros miembros de su familia

Cada dinámica familiar es diferente; sin embargo, en muchos hogares predomina la solidaridad. El estudio explora si los trabajadores ayudan económicamente a otros miembros de la familia o personas cercanas. Para el 38% la ayuda económica a otros miembros de la familia la realizan de forma regular, en cuanto el 34% lo hace solo de forma ocasional, mientras que el 28% no destina ayuda económica a ningún miembro.

Para 7 de cada 10 personas trabajadoras ahorrar es imposible

El 77% de los trabajadores indica que no le sobra para ahorrar con el salario que percibe actualmente, mientras solo un 23% si lo hace.

Entre quienes sí consiguen ahorrar, el 55% destina menos del 5% de su salario mensual al ahorro. Un 30% consigue guardar entre el 5% y el 10%, el 6% entre el 10% y el 15%, otro 6% entre el 15% y el 25%, y apenas un 3% logra ahorrar entre el 25% y el 45% de su ingreso mensual.

Pero, ¿por qué no logra ahorrar el panameño?: 4 de cada 10 menciona que su salario no es suficiente

Para el 43% de los trabajadores el salario que perciben no es suficiente, el 22% no logra ahorrar porque tiene muchos gastos y otro 22% porque tiene muchas deudas. En tanto el 11% indica que debe cubrir sus necesidades básicas, el 1% argumenta que no tiene el hábito de ahorrar, y otro 1% menciona que prefiere usarlo para comprar cosas.

De hecho, cuando se consultó si tenían deudas, el 93% de las personas trabajadoras respondieron que sí, frente a un 7% que se mantiene libre de ellas.

El 34% percibe que su poder adquisitivo empeoró los últimos meses

Cuando analizamos cómo evolucionó el poder adquisitivo en los últimos meses, para el 55% de las personas trabajadoras se ha mantenido sin cambios, y solo el 11% indica que su poder adquisitivo mejoró. Mientras que el 34% restante menciona que ha desmejorado y el dinero no alcanza para cubrir los mismos gastos como antes.

El 99% le gustaría recibir un aumento salarial

Al 99% de las personas trabajadoras le gustaría recibir un aumento salarial, el cual sería destinado para pagar deudas principalmente (45%), un 27% lo ahorraría, el 17% lo invertiría, un 6% lo usaría para consumo y un 5% lo destinaría para otras cosas.

“El informe es una radiografía de cómo prioriza el panameño cada centavo que cobra, mostrando que las necesidades básicas como alimentación, transporte, vivienda y el pago de deudas no solo son los gastos prioritarios, sino que consumen más del 71% del salario de una persona. De hecho, sólo un 23% logra ahorrar algo a final del mes, mientras que para un 34% de las personas trabajadoras su poder adquisitivo ha empeorado en los últimos meses.», explicó Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.

¿Qué pasa con el salario? Es un estudio de Konzerta en el que participaron 950 personas trabajadoras de Panamá. La investigación explora cómo ha evolucionado el salario en los últimos meses y cómo lo distribuye el panameño.