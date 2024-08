El 86% de los postulantes en América Latina enfrentan discriminación en procesos laborales

La discriminación por edad y género son los sesgos más comunes en la contratación laboral en América Latina

(22/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Una reciente encuesta realizada como parte de la campaña «Búsquedas irreales» ha revelado un panorama preocupante en el mercado laboral de América Latina, donde un alarmante 86% de los postulantes afirma haber enfrentado algún tipo de discriminación durante los procesos de búsqueda de empleo. Esta percepción se mantiene alta en países como Panamá y Perú (86%), Chile (88%), Ecuador (85%) y Argentina (84%), lo que subraya la magnitud del problema en la región.

Esta campaña fue lanzada gracias a la colaboración entre Grow– género y trabajo, una organización dedicada a fomentar entornos laborales diversos, inclusivos y libres de violencia; Konzerta, el principal portal de empleo en Panamá; Mercado McCann, la agencia de publicidad responsable del desarrollo creativo de la campaña; y NINCH Communication Company, encargada de la estrategia digital.

Sesgos Reales

La encuesta identificó que la edad es el mayor motivo de discriminación, con un 68% de los participantes señalándola como la principal barrera en los procesos de selección (Panamá 72%, Argentina 67%, Chile 66%, Ecuador 75% y Perú 67%). Además, uno de cada cuatro encuestados considera que el aspecto físico influye negativamente en las decisiones de contratación, un factor que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+.

El impacto de la maternidad y el género también fue destacado, ya que una de cada tres mujeres señaló que tener hijos afecta negativamente sus oportunidades laborales. Además, las mujeres reportaron sentir que el sesgo de género influye en la selección de personal más del doble que los hombres.

Los testimonios recopilados durante la campaña reflejan la gravedad de la situación. Una participante compartió: “Soy una persona con estudios, responsable y seria; pero con un ‘gran defecto’ para la sociedad: soy gordita. En los avisos ponen buena presencia, pero en realidad se refieren a ‘flacas’.” Otro testimonio destacó la discriminación por edad: “Me llamaron a una entrevista para un puesto para el que cumplía cada uno de los requisitos, pero cuando se dieron cuenta que tenía 56 años, me dijeron que no cumplía con el rango de edad que el cargo buscaba.” En cuanto a la maternidad, una encuestada relató: “Fui a una entrevista y me preguntaron mi último periodo menstrual, si pensaba tener más hijos y si estaba dispuesta a someterme a un análisis de sangre para verificar mi no embarazo antes del contrato.”

Avisos Ficticios

«Búsquedas irreales» busca visibilizar estos sesgos mediante la publicación de cinco avisos ficticios en Konzerta, entre mayo y julio de 2024, que exponían de manera clara y directa discriminaciones comunes en la selección laboral. Los avisos abordaban temas como la nacionalidad, identidad de género, edad, y otros factores de discriminación. Un ejemplo de estos avisos decía: “Abogada sin hijos – Estudio jurídico, modalidad presencial – Especializada en familia, preferentemente sin familia. Sueldo 30% menor al de sus pares masculinos. Se valora experiencia previa y tolerancia a la frustración. Escasas oportunidades de progreso.”

Al hacer clic para obtener más detalles o postularse, los usuarios eran redirigidos al sitio web de la campaña, donde se les informaba que estos avisos no eran reales, pero que las desigualdades que reflejaban sí lo eran. Además, se les invitaba a participar en una breve encuesta sobre los sesgos en los procesos de búsqueda laboral reales.

Carolina Molinaro, Head of Marketing de Konzerta, explicó: “En nuestros portales tenemos actualmente más de 126.000 búsquedas. Creemos que es prioritario visibilizar los sesgos presentes en los procesos de búsqueda laboral para que en ninguno de nuestros sitios de empleo las personas trabajadoras tengan que vivenciar situaciones de este estilo. Los sesgos impiden que las personas puedan acceder al trabajo que merecen y que las organizaciones encuentren al talento que buscan para integrar a sus equipos. Tomar conciencia de ellos es el primer paso hacia equipos realmente diversos e inclusivos y al mundo del trabajo del futuro.”

¿Qué son los sesgos?

Los sesgos son decisiones automáticas basadas en creencias socialmente construidas, experiencias previas y puntos ciegos que afectan nuestras percepciones de manera inconsciente. En el ámbito laboral, estos sesgos pueden reducir las oportunidades de desarrollo profesional y el bienestar de ciertos grupos, ya que las decisiones se basan en información errónea o preconcebida.

Desde Mercado McCann, la agencia a cargo de la creatividad de la campaña, comentaron: “Estamos orgullosos de poder ayudar a visibilizar la existencia de sesgos en el mercado laboral como parte de nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Nos propusimos mostrar la existencia de requisitos ‘invisibles’, aquellos que a veces no aparecen en los avisos de búsquedas laborales, pero que todos sabemos que existen, y decidimos hacerlos visibles de una manera franca y literal para concientizar sobre el tema de una manera impactante, que choque, y hasta incomode a quienes se encuentren con ellos.”

Adoptar una postura inclusiva en los procesos de selección no solo es un imperativo ético, sino que también es una estrategia que impulsa el éxito a largo plazo. Al considerar candidatos de diversos géneros, edades, orígenes y experiencias, las organizaciones pueden formar equipos más creativos y dinámicos, mejorar su reputación, reducir la rotación de personal y fortalecer el sentido de pertenencia de sus empleados.