El cuidado y bienestar de los emprendedores

(30/Nov/2020 – web) Por John DeSimone, Presidente, Herbalife Nutrition.- Los emprendedores son especiales. Son personas atrevidas que arriesgan todo y se abren camino con mucho esfuerzo. Se necesita mucha fortaleza y determinación para iniciar un negocio y mantenerlo. Hoy más que nunca, los emprendedores enfrentan importantes desafíos para mantener el negocio a flote, los empleados y las puertas abiertas. A medida que estas personas dinámicas perseveran en su búsqueda, a veces se olvidan de cuidarse. Esta es la guía para el cuidado personal de los emprendedores:

Incluya actividad física

Ya sabemos que después de hacer actividad física nos sentimos muy bien, pero a muchos dueños de pequeños negocios les cuesta encontrar tiempo para comer, mucho más para hacer actividad física. Para aprovechar los beneficios de las endorfinas generadas por la actividad física sin dedicarle una cantidad excesiva de tiempo, divida la actividad física en sesiones matinales y vespertinas. Tome una clase online de yoga o estiramiento más breve por la mañana y más extensa por la tarde. Corra menos millas, pero considere la estrategia HIIT (Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad) de correr más rápido distancias más cortas.

Tómese vacaciones

Cuando es su propio jefe, ya no puede darse el lujo de tener vacaciones pagas y muchos dueños de negocios no se toman tiempo libre y, si lo hacen, sienten mucha culpa por alejarse de la compañía. Si puede tomarse unos días, ¡hágalo! Alejarse unos días le ofrece la relajación que tanto necesita y le permite recordar qué es lo más importante en la vida. Si no puede dejar de trabajar por unas semanas, especialmente durante los primeros años de la compañía, considere miniescapadas: tomarse dos días para alejarse y recargar energías puede hacerlo sentir como nuevo.

Ría

La risa es el mejor remedio. No es solo un dicho: está científicamente comprobado que la risa mejora la relajación mental, disminuye la presión arterial y el dolor y hasta mejora la inmunidad. Ser emprendedor implica trabajar muchas horas y, a menudo, un alto nivel de estrés por los cambios en la situación económica. Tómese un momento para bromear con colegas, familiares y amigos o mirar un video gracioso y sienta cómo una buena carcajada le ofrece alivio y descarga emocional.

Conéctese con otras personas

Con frecuencia, cuando nos embarcamos en un nuevo proyecto de negocios, incluir el contacto con otras personas en la jornada laboral ajetreada se convierte en un desafío. Si bien dejar un entorno laboral seguro para arriesgarse puede ser emocionante y reconfortante, a menudo también es solitario. Incluya un horario en su agenda semanal para conectarse con otros. Llame a un viejo amigo, a un antiguo colega o a una persona que desea sumar a su red.

Aprenda algo nuevo

Una de las muchas recompensas de iniciar un negocio es el flujo ininterrumpido de información adicional al que puede acceder para aumentar sus conocimientos técnicos en un área determinada. Una forma fácil de obtener información valiosa es hacerlo a través de blogs de negocios, que comparten todo tipo de ideas, desde aprender sobre financiación hasta cómo armar la estructura legal de la compañía.

Los emprendedores van por todo y se aventuran a lo desconocido para vivir el sueño de convertir sus pasiones en un negocio. Como ponen cuerpo y alma en la empresa, los dueños de pequeños negocios deben hacerse y tomarse un tiempo para cuidar a su empleado más valioso: ¡ellos mismos.

